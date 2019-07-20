持凶器性侵女並拍片恐嚇　色狼聲請撤銷羈押理由：我自責不已

▲男持凶器性侵女子還強拍性愛片，竟以「自責不已」等理由聲請撤銷羈押。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者李忠憲／台中報導

朱姓男子2019年1月間涉嫌持凶器脅迫女子小芳（化名）性侵得逞後，還強拍愛愛影片及女子身分證，要脅不得對外說出，否則將影片寄給她父母。女子報警逮人，朱男也遭依妨害性自主罪嫌聲押獲准。他竟找律師聲請撤銷羈押，理由是「已和解」且「自責不已」等，但法官認為朱男有逃避司法事實，且手機影片中另有3名女子疑似受害，羈押原因仍存在，駁回聲請。

裁定書指出，今年1月間涉嫌持凶器性侵女子小芳的朱姓男子，遭依妨害性自主罪嫌聲押獲准，並已延押2次。朱男委由律師與小芳達成和解後，隨即向台中地院聲請撤銷羈押。

朱男與律師當庭表示，他犯案後「自責不已」，態度良好，並已經跟對方達成和解，另外，他沒前科，家中有68歲老母及懷胎8月孕妻要照顧，目前經濟重擔又都在妻子身上。希望法官能准他改以15萬元交保。他願意定期至派出所報到並限制出境、出海，讓他能返家安頓家庭。

法官卻認為，朱男持凶器性侵女子，所犯是7年以上重罪，犯案時強拍小芳性愛影片，更拍下她的身分證，要脅不得洩露，否則將影片寄給父母看，顯有逃避司法事實。另外，警方解析朱男手機時發現，另有3名女子的性愛影片，朱男也坦認是他逼迫對方拍攝，顯見他有反覆犯下強制性交、恐嚇等罪之虞，最後駁回朱男聲請，繼續羈押。

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