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45分鐘內扣2艘英國油輪！　伊朗稱「違反海事規則」已放行其中一艘

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▲▼英國油輪「史坦娜帝國號」（Stena Impero，左）、「萬事達號」（MESDAR，右）。（圖／路透）

▲「萬事達號」（MESDAR）為第2艘被伊朗扣留的英國油輪。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

伊朗革命衛隊（Revoluti onary Guards）20日在波斯灣，以「違反國際海事規則」為由，扣留懸掛英國旗的油輪「史坦娜帝國號」（Stena Impero）；正在英國緊急啟動調查之際，消息又傳出伊朗革命衛隊扣留了一艘屬於英國「諾布克海運公司」（Norbulk Shipping）、船上懸掛著賴比瑞亞國旗的油輪。2艘油輪都被命令偏離原航行路線調轉往伊朗方向。

根據英國廣播公司（BBC）報導，於台灣時間2時許被伊朗扣留的「史坦娜帝國」，船上共23名船員，目前油輪的衛星定位系統已經被關閉，連船公司也無法取得聯繫。船公司稱，「史坦娜帝國」原訂前往沙烏地阿拉伯，航行經波斯灣荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）一片高度敏感海域時，遭遇「數艘不明小型船舶和一架直升機」，隨後船頭北轉航向伊朗方向。

伊朗革命衛隊新聞網站「賽帕新聞」（Sepahnews）宣稱，「史坦娜帝國」因未尊重國際海事規則（international maritime rules），在霍爾木茲甘港口暨海事組織（Hormozgan Ports and Maritime Organisation）的要求下，被伊朗革命衛隊扣留。報導指出，油輪已「被帶到港岸並交付海事組織，接受法律程序和調查。」

▲▼一艘油輪通過荷莫茲海峽。（圖／路透社）

▲英國油輪「史坦娜帝國號」（Stena Impero）因違反海事規則被扣回伊朗海岸。（圖／路透）

美國有線新聞網（CNN）報導指出，在「史丹娜帝國」被扣留的45分鐘後，另一艘掛著賴比瑞亞國旗，實際上由英國「諾布克海運公司」營運的油輪「萬事達」（MESDAR），也在行經荷莫茲海峽時，突然加速北轉，駛進伊朗海域。台灣時間5時30分，伊朗半官方通訊社「TASNIM」引述官員稱，「萬事達」經伊朗官方確認過船隻的環境規定並未違法後，已被允許繼續航行，目前正轉西遠離伊朗海域。

美英兩國近日與伊朗衝突升溫。英國皇家海軍7月4日於直布羅陀海峽扣押伊朗油輪「格雷斯1號」（Grace 1），理由是該船違反歐盟制裁命令，企圖把船上的210萬桶原油運往內戰中的敘利亞，為敘國總統阿薩德（Bashar Assad）提供補給。7月10日，伊朗革命衛隊的武裝船企圖攔截扣留油輪「英國遺產號」（British Heritage）作為報復，但被護航的英軍護衛艦驅趕而宣告失敗。

扣押「格雷斯1號」的命令原訂周五（19日）到期，然而英國直布羅陀最高法院週五決定，延長該船扣押期限30天。數小時後即先後傳出2艘英國油輪在荷莫茲海峽遭扣留的消息，可能同樣為伊朗的報復行為。

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關鍵字：伊朗,英國,荷莫茲海峽,油輪,波斯灣

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