雨彈炸完高屏「突襲福建」　上午晴下午預警：強降水60mm以上

記者蔡紹堅／綜合報導

福建省多個城市20日下午遭到「雨彈」突襲，原本豔陽高照的天空瞬間烏雲密佈，各處出現積水，令人聯想到造成高屏地區19日多處淹水的大暴雨。福建省氣象服務中心指出，受偏南氣流的影響，福建20、21、22日多陣雨及雷陣雨，局部有大雨到暴雨，部分區域雨量可能超過60毫米。

▼福州市下午突然烏雲密佈，並伴隨著打雷。（圖／翻攝福建日報）

福建省氣象台下午2點18分發布黃色暴雨預警信號，預計廈門、泉州、莆田、寧德、福州5市的局部縣市會有50毫米以上的強降水。各市也接續發布暴雨預警，福州發出橙色預警、廈門發出紅色預警、泉州、漳州、龍岩發出黃色預警。

▼高雄19日多處淹水，車子在「小河」中行駛。（圖／記者吳奕靖翻攝）

由於暴雨來得突然，許多福建居民都相當錯愕，「早上原本還出大太陽，天氣非常炎熱，但到下午突然天就黑了，都是烏雲，然後下起大雨，氣溫整個降下來，而且持續1個小時以上，很多地方都積水了。」

福建近幾日的天氣與南台灣非常相似，同樣是35度以上高溫，還有午後突然降下的大暴雨。福建省氣象服務中心指出，這是受到已經消亡南海熱帶低壓和颱風「丹娜絲」外圍下沉氣流影響，「氣流下沉有持續增溫的效果，福建剛好處在颱風外圍環流的氣流下沉區，對流活動受到抑制，同時，氣流下沉也造成增溫的效應。」

福建省氣象服務中心表示，受到偏南氣流影響，福建20、21、22日午後多雷雨，高溫將有所緩解，氣溫會降到33度左右，但局部區域可能有60毫米以上的強降水，必須注意防範。