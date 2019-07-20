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雨彈來襲！北北基等17縣市大雨特報　防雷擊及強陣風

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▲▼大雨，下雨，雷陣雨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大雨示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象局13時55分針對北北基等17縣市發布大雨特報。氣象局指出，低壓帶及午後對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，今（20日）天西半部地區及東北部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，連續降雨，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲。

大雨特報：
新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣

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▲▼17縣市大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）

▲17縣市大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）

▲▼雷達回波圖。（圖／氣象局）

▲雷達回波圖。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象局預報員張承傳表示，今天受低壓帶及暖溼西南風影響，天氣仍相當不穩定，中南部地區有陣雨或雷雨，雨勢明顯而持續，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區雖有短暫陣雨或雷雨，不過降雨的空檔較多，但午後亦有局部較大雨勢發生的機率。

氣溫方面，由於南部降雨較為明顯，高溫約31度上下，其他地方約33至34度，尤其大台北高溫可以來到36度左右，沒下雨時天氣較為悶熱，而東南部地區有焚風發生的機率。氣象局13時09分也發布高溫資訊。氣象局提醒，西南風沉降影響，今天白天花蓮縣縱谷、台東縣、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣為黃色燈號，請注意。

高溫區域：
【黃色燈號】(36度以上)
北部：苗栗縣、新北市、新竹縣、桃園市、台北市
東半部：台東縣、花蓮縣

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雨彈來襲！北北基17縣市大雨特報　防雷擊及強陣風

關鍵字：氣象局,氣象雲,大雨特報

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