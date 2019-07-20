周日出去玩「北台灣熱飆36°C」　雙北、宜蘭午後雷陣雨再3天

▲21日受高壓影響，降雨逐漸趨緩，新北市盆地有出現36度高溫的機率。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者胡順惠／台北報導

受低壓帶影響，中央氣象局今（20）日針對北北基等17縣市發布大雨特報，中部、南部迎風面有短暫陣雨或雷雨。預報員劉沛滕表示，周日（21日）開始受高壓影響，雖然降雨逐漸趨緩，但仍要留意午後雷陣雨情形，尤其大台北、宜蘭地區範圍較大，下周三（24日）後天氣會更炎熱穩定。

劉沛滕指出，今天仍受低壓帶影響，明天逐漸受高壓影響，雲比較少，太陽直接照射會比較熱，直到23日仍受西南風影響，中南部有些局部短暫陣雨，其他各地都是高溫炎熱，北部高溫落在36度、中南部33至34度、東半部則是32至33度。

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▲台北市未來一周溫度趨勢。（圖／中央氣象局）

劉沛滕說，雖然21日高壓逐漸增強，但還是有午後雷陣雨的情況，直到24日前，平地及進山區平地容易受到午後雷陣雨影響，其中大台北、宜蘭的雨區範圍比較大，就像今日大台北有明顯的午後雷陣雨，24日開始轉為更炎熱、穩定的天氣型態。

氣象局提醒，西南風沉降影響，21日白天新北市盆地為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意；花蓮縣縱谷、台東縣、台北市、桃園市、新竹縣及苗栗縣為黃色燈號，請注意。

▲氣象局示警，周日北台灣熱飆36度。（圖／中央氣象局）

天氣分析師吳聖宇表示，台灣附近仍維持西南風到偏南風環境，天氣依然不穩定，中部、南部迎風面有短暫陣雨或雷雨，並有局部短時強降雨發生機會，前往山區活動尤其要注意午後熱對流發展可能造成的較大雨勢，北部、東半部雖然是背風面，但是中午過後也有局部雷雨出現的可能性。

吳聖宇說，西南風到偏南風除了帶來水氣，也帶來高溫，尤其台中以北到宜蘭、花蓮等地週末期間有35至36度以上高溫發生機會，外出活動要多喝水預防中暑，陽光很強的時候也要記得做好防曬以免曬傷。他還說，下周台灣持續位於高壓邊緣偏南風環境下，高溫悶熱，山區容易有午後雷雨的天氣型態可能還要維持下去，午後雷雨發生的時候容易出現短時強降雨的狀況。

台灣目前進入颱風季，大家最關心是否有熱帶性低氣壓發展。劉沛滕說，未來一星期暫時沒有，高壓範圍比較強勢，仍需持續觀察。吳聖宇說，南方熱帶海域短時間內恢復平靜，短時間內應該不必擔心再有颱風威脅台灣，下一輪颱風再度活躍的時間可能要等到月底之後，有待持續觀察後續預報的變化情況。