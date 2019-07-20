鳳山老闆「蹲水面比YA」…看水上咖啡廳苦笑！嘆：2年淹5次，不租了

▲咖啡廳老闆和朋友苦中作樂，拉著店內椅子到「河中央」拍照。（圖／星靈精品咖啡業者授權提供）

記者李唯甄、吳奕靖／高雄報導

高雄19日下午下起大雷雨，各地紛紛傳出淹水災情，由於雨勢實在太猛，鳳山地區更在短短半小時內就出現積水狀況，府前路上一家咖啡廳店內全被雨水灌入，桌椅通通泡水，老闆只能苦中作樂的把椅子拉到已經變成「小河」的馬路上，三人坐在「河中央」開心比YA拍照，讓網友全笑翻。

咖啡廳老闆19日傍晚在臉書上PO出好幾張店內淹水的照片，標題寫著「星靈威尼斯水上咖啡廳」、「市府前面淹水記」，只見咖啡廳內的桌椅全都泡在水裡，而且淹水高度距離座椅大約只剩5公分，老闆只能趕緊把鞋子、手機等物品放到桌椅上「避難」。

▲店內桌椅嚴重泡水。（圖／星靈精品咖啡業者授權提供）

「這已經是第五次了，我不租這裡了」，老闆接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時表示，他租下鳳山這間店面，結果去年淹了四次水，今年又淹一次，「身體太疲勞、不租了」；咖啡廳原本下午1點營業，老闆今也在門口架起防水閘門，宣布本日公休，直到睡飽後才有體力到店內整理。

老闆還PO出其他張照片，當時積水一路淹到大腿，店門前的馬路也變成「一條河」，老闆索性和朋友把椅子拉到馬路上，3人坐在「河中央」開心比YA拍照，苦中作樂的精神，也讓網友看了全笑翻。

▲咖啡店架起防水閘門、無法營業。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鳳山19日積水一度淹到大腿。（圖／星靈精品咖啡業者授權提供）