彰化警局統計：深夜疲勞駕駛　10人命喪鄉間小路

▲彰化機車駕駛撞電線杆。（圖／彰化縣警局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局交通隊統計，今年度至今，因疲勞駕駛造成自撞或摔倒，交通事故死亡案件計有10件10人，占總死亡數16.9％；究其發生時段以夜間至凌晨2時至6時3件最多、22時至24時2件次之，使用車種則以機車最多，顯見機車族群於深夜時段，於鄉間道路疲勞超速行駛，發生事故機率較高。

為了降低車禍事故，彰化縣警察局繼全面大執法，加強取締酒駕攔查勤務之後，因應最新交通事故傷亡調查報告，發現疲勞駕駛也是促使交通事故頻傳的主因之一，也將此項目列入暑假加強防制宣導的項目。

▲機車駕駛撞路樹。

交通隊指出，死亡案件的使用車種則以機車6件最多、自小客貨車2件次之，肇事地點又以村、里道路5件最多、省縣道2件次之，因此針對上述易肇事路段實施現地會勘，對於交通工程改善如電信桿、燈桿、電線桿加貼反光貼紙，增設社區反光鏡、「連續彎路」及輔二安全標誌或「慢」字標線等方式，積極提報相關路權單位改善。

彰化縣警察局局長方仰寧特別提醒駕駛人，行車前應衡量自身生理狀況，如有疲勞、精神不際，或駕車途中突感不適，即應停止駕車，以避免憾事發生。

▲彰警加強路檢。

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