撞別人車拿錢去賠竟蹭奶又親嘴　色大叔：我想看看你有多能幹

▲廖男捏乳強吻女生，被依強制猥褻判刑。（示意圖／達志影像）

記者唐詠絮／彰化報導

廖男車子未拉手煞車滑下撞到阿美（化名）的車，用Line聯絡說要拿1萬6000元的支票給她，沒想到廖男以她曾在臉書自稱「小魔女」、「能幹的女人」為由說很想試看看，把阿美強壓在床上，用手隔衣服摸胸部，用嘴巴強吻。還問「我帥不帥」，阿美覺得噁心，奮力掙扎打開窗戶一躍而出，頸部跟背部受傷後提告。

阿美臉上採集到廖男的DNA，法官認為廖男不尊重他人性自主權，且未達成和解，依犯強制猥褻罪，判有期徒刑8個月，全案可上訴。

判決書指出，廖男於2018年2月4日車子未拉手煞車滑下撞到阿美的車後，隔日阿美在家睡覺，接到廖男LINE來電，叫她去朋友的店裡拿修車費16000元的支票，廖男在臉書看到阿美在臉書與姊妹互動時，自稱「小魔女」、「能幹的女人」，兩人約在倉庫內取支票，沒想到廖男竟伸魔掌，將她壓在床上強吻，無視阿美的手腳抵抗，還將手伸進外套內，隔著衣服亂摸她胸部，等到廖男動作停止後，阿美立即打開窗戶，一躍而出，回家之後，阿美一直哭，她母親

逼問後才知遭到廖男強吻摸乳猥褻，家人帶她去驗傷，手部受傷、右肩、後頸、下背疼痛。

阿美見面完畢返家後之同日15時36分許，即以LINE向被告表示：「叔叔你真的太過分了」、「真的不能原諒」、「你怎麼可以這樣」、「我是否該告訴我的家人你剛剛的行為」、「你一定要搞到身敗名裂嗎！你不做人我還要做人」等語，廖男則以「你在買（按：應為賣之誤）身嗎。」一語回應，加上阿美臉上驗出廖男DNA，才去報警，揭發廖男罪行。

法官審酌後認為廖男不知自我約束，並應尊重他人性自主權，竟為逞一己淫慾，而對告訴人為強制猥褻行為，致告訴人身心受創，且考量其迄未能與告訴人達成和解，取得告訴人之原諒，當不宜輕縱，量處其刑。

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