重機族小心！「聲音照相」大執法上路　呼嘯噪音擾民秒開罰

▲環保署將採取聲音照相，以有效管制不當改裝製造高噪音車輛擾寧問題。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

高噪音車輛呼嘯而過時常嚴重影響許多民眾生活，環保署今（2日）指出，主要是很多車主不當改裝排氣管或拆除消音器所致，為維護環境安寧，將祭出「聲音照相」等方法，解決擾民問題。

環保署指出，改裝排氣管車輛除應遵守道路交通安全相關法令外，也應符合噪音與排氣等規定。環保署空保處副處長謝炳輝說，環保署「抓吵不抓改」，推動並輔導車商或進口商進行改裝排氣管源頭噪音認證，未來車主若使用未認證或未經環保局查驗合格的改裝排氣管於路上行駛時將受限。

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▲環保署推動並輔導車商或進口商進行改裝排氣管源頭噪音認證。（圖／環保署提供）

謝炳輝表示，環保署採取源頭排氣管認證、強化環警監大執法及聲音照相三管齊下，聯合各地環保局、警政機關、監理機關加強管制力道，以有效管制不當改裝製造高噪音車輛擾寧問題。

其中，「聲音照相科技執法」部分，環保署說明，是特別從今年7月起擴大執行環警監聯合大執法計畫，同時搭配「聲音照相」技術，整合噪音測量儀器及車牌辨識等系統，在民眾陳情高噪音車輛出没熱點地區及時段，如苗栗台三線、北宜和彰化八卦山139縣道等擺放聲音照相設備，篩選高噪音車輛進行查證取締。

▲高噪音照相採證車。（圖／環保署提供）

謝炳輝說，聲音照相技術，實際測過是一種可行方式，也希望透過這樣的專案計畫，解決民眾困擾。若被拍到，就必須按照規定到各地環保機關檢查排氣管等，若不合標準將依照噪音管制法26條處1800元以上，3600元以下，並限期改善。假設通知未到，則依照噪音管制法31條，處3000元以上，3萬元以下，同時強制執行檢查或鑑定。

▲環保單位、警察機關和監理單位聯合稽查情形。（圖／環保署提供）

另外，部分車主檢查前會裝回原廠排氣管，檢查後再換上改裝過的，空保處強調，只要檢查過的都會貼上標籤，上傳至雲端，目前全台列管數量約1萬8千多輛，以上車輛之後再被檢舉或拍到，就會直接依相關法規，開罰3000元。

