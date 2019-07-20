倒廢污泥農田滲黑水發惡臭　不法獲利3億元4名黑心業者收押

▲飲料業者將廢污泥倒在農田，遭到聲押。（圖／記者唐詠絮翻攝．以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芳苑鄉多處農田，4月間被人傾倒不明污泥，滲出黑水、散發濃濃惡臭，檢警經過多方追查，發現這些廢棄物來自一間食品飲料廠，至少有10處約1公頃農田遭殃，多年下來業者不法獲利估計3億元，18日遭到檢方搜索帶回10多人調查，其中吳姓業者等4人，19日夜間經複訊後聲押獲准。

▲飲料業者將廢污泥倒在農田。

彰化地檢署檢察官劉智偉、姚玎霖、陳宗元、施教文等人18日指揮芳苑、溪湖、北斗等警分局及彰檢專案組檢察事務官，並會同行政院環保署環境督察總隊中區環境督察大隊、彰化縣環保局、國稅局中區分局，搜索5處地點，及傳喚相關人等10多名。

▲飲料業者將廢污泥倒在農田，遭到聲押。

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛指出，該廢棄土屬於得再利用之事業廢棄物，業者卻為節省成本、未實際進入再利用業者，即遭清運業者任意棄置。

檢察官訊後，認為60歲吳姓業者、42歲陳男、57歲的清運業者張男及51歲的地主陳男等4人犯罪嫌疑重大，有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞，向彰化地方法院法官聲請羈押禁見，法官昨晚裁准，全案仍持續深入偵辦中。

▲飲料業者將廢污泥倒在農田，遭到聲押。