屏東鑿井工騎車沒戴安全帽被抓　慘了！不知酒駕新法上路　

▲屏東縣警局所屬各警分局及交通隊7月1日晚上實施酒駕大執法，確保民眾生命財產安全 。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

立法院修法後大幅提高酒駕罰責1日上路，屏東縣竹田鄉趙姓機車騎士，1日中午因騎乘機車未戴安全帽，被屏東縣交通隊巡邏員警發現攔下盤查，聞到濃濃酒味，結果酒測值0.25毫克，超過規定，他說不知酒駕新刑責上路，警方帶回偵辦，訊後依公共危險罪嫌依送法辦。

屏東縣交通隊小隊凃世鋼，警員謝宜運今天執行12-14時巡邏勤務，途經竹田鄉六巷一路時，看到趙姓機車騎士未戴安全帽，攔下盤查，聞到他身上散發出一股濃烈酒味，進行酒測，酒測值為0.25毫克，超過規定，帶回偵訊。

據悉，40多歲的趙姓男子是鑿井工人，為了工作提神，喝了藥酒加啤酒，中午休息欲返家休息，沒有戴安全帽被警方查獲。據了解，趙男是初犯，他供稱不知立法院有修法提高酒駕罰責，知道酒駕行為不對，警方訊後移送檢方偵辦。

屏東縣交通隊表示，根據今天起實施的酒駕罰則，初犯罰鍰，汽機車有別；機車罰款新台幣1萬5千元至9萬元。5年內第2次酒駕超標以罰鍰9萬元；第3次以上違規，按前次罰鍰金額加罰9萬，就是18萬。汽車罰款新台幣3萬至12萬元。5年內第2次酒駕超標以罰鍰12萬元；第3次以上違規，按前次罰鍰金額加罰9萬，就是21萬。

而酒駕拒檢（測）、再犯，罰鍰累加「無上限」。第一次罰鍰新台幣18萬；5年內第2次犯罰鍰新台幣36萬，第3次以上每次按前次累加18萬罰鍰。

每次拒測後都應吊銷駕照；酒駕再犯、拒檢（測）及再犯，肇事致人重傷或死亡得沒入車輛；同車乘客也要連坐處罰。同車18歲以上；70歲以下罰款新台幣600元至3000元。慢車酒駕拒檢（測）加重處罰。騎自行車酒駕超標罰處600至1200元，慢車駕駛人拒絕接受酒測可罰2400元。

基於酒駕零容忍，屏東縣警局所屬各分局、交通隊今晚起實施大執法，全力杜絕酒駕，確保用路人及民眾生命財產安全。