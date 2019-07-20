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慧眼看天下／臉書加密幣Libra襲來 世界金融新威脅

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新聞節目中心／綜合報導
社群網站龍頭Facebook，宣布將發行虛擬貨幣Libra，但卻遭遇巨大反對聲浪，美國總統川普以及聯準會主席鮑爾都提出質疑，川普直接在臉書上抨擊，要臉書如果想當銀行業者，那要先取得銀行許可；雖然因為爭議太大，Facebook目前已經承諾不會貿然推出，但不難看出他們在區塊鏈金融領域的野心。慧眼看天下第62集，邀請到中經院顧問呂忠達，與主持人黃寶慧分析國際財經趨勢。

▲Facebook在監管疑慮解決前不會貿然推出Libra。（圖／路透）

▲Facebook在監管疑慮解決前不會貿然推出Libra。（圖／路透）

川普種族歧視風波 美國眾議院強烈譴責
美國總統川普近來風波不斷，這次槓上號稱四人幫的四名民主黨新科女議員，這四名女議員因為不滿川普對待非法移民的方式，對川普政府連番砲轟，但川普也不是省油的燈，不僅在推特上強硬回擊，還在記者會上嗆聲不喜歡美國就離開。

▼遭川普點名的4名議員。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼遭川普點名的4名議員。（圖／達志影像／美聯社）

亞馬遜智慧語音助理變醫生 Alexa回答醫療問題
亞馬遜智慧語音助理 Alexa，成為許多家庭的好幫手，現在甚至還可以提供醫療建議等服務，英國國家健康服務中心NHS就跟亞馬遜合作，在Amazon Echo等智慧音箱上，提供官方政府健康建議，但這也引發了隱私跟數據安全的問題，雖然亞馬遜表示，不會跟第三方共享資訊，但還是引起民眾擔憂。

▼智慧語音助理Alexa可回答醫療建議。（圖／翻攝自亞馬遜商品頁）

▲▼智慧語音助理Alexa可回答醫療建議。（圖／翻攝自亞馬遜商品頁）

提振觀光 埃及開放4619年古老金字塔
埃及在13號，開放了兩座最古老的金字塔，其中的曲折金字塔是在西元前2600年的法老王斯尼夫魯時期建造的，不僅是金字塔建築的過渡時期代表，這次的開放，也是自1965年以來首次對外開放，埃及當局希望，藉由開放金字塔提振當地觀光。

▼ 埃及13日開放塵封54年的2座古老金字塔，分別是曲折金字塔（Bent Pyramid）及其周邊金字塔 。（圖／路透）

▲▼ 埃及13日開放塵封54年的2座古老金字塔，分別是曲折金字塔（Bent Pyramid）及其周邊金字塔 。（圖／路透）
 

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《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

 資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞前總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

 節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。 《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

ET快訊
獨／《棒棒堂》毛弟爆熱戀台劇正妹女星！「伸手餵食」私會畫面曝
快訊／兇嫌認罪「故意捅刀」任達華！　精神鑑定結果出爐
高雄淹水被批反應太慢　韓國瑜怒：請中央每戶「加發2萬元補助」

關鍵字：慧眼看天下,直播,黃寶慧

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