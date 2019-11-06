雲端最前線／備戰2020 韓國瑜搶攻竹苗客家票倉

新聞節目中心／綜合報導

距離大選不到七十天，選情有逐漸加溫趨勢！國民黨總統參選人韓國瑜今天起一連三天，把重心全放在竹竹苗的客家庄，除了拜廟和傾聽之旅外，韓國瑜也是首度競選公開活動到苗栗縣，測試客家庄的人氣。至於另一個客家重鎮新竹縣，韓國瑜之前已拜訪過，韓流旋風讓人印象深刻。總統大選客家選票佔了四分之一強，也成為大選勝負的重要關鍵。三年多前總統蔡英文，則是打著「客家妹子」抓緊客家選票，傳統客家庄的桃竹竹苗，蔡英文都拿下過半選票，其中苗栗和新竹縣，還是歷屆總統大選中，綠營首度囊括過半選票。只是經過三年多，蔡英文的魅力是否依舊，則值得觀察。《雲端最前線》6日邀請新北市三重立委參選人林泰龍、新北市議員江怡臻、蔡英文競辦發言人顏若芳、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者羅婉庭攝）

韓國瑜請假全力投入參選後開始拋出國政議題，雖然從早先的故宮國寶一次展出、高山設置升旗台等議題都遭到嘲笑質疑，不受好評，但從開始舉行青年座談，拋出年輕族群相關政見後，藍綠陣營對於議題主導性，似乎已逐漸開始翻轉。

總統選戰激烈，根據國民黨團整理蔡政府的政策支票統計，在重大建設上就高達1950億元，其中高鐵延伸宜蘭經費達955億，蘇花公路安全提升計畫360億，各項政策加總超過2607億元。至於藍營部分，根據《蘋果日報》統計，韓國瑜的學貸免利息政策，約需40億元，免費出國遊學一年約需500億。民進黨立委李俊俋更表示，據網路統計各項支票所需經費達1.08兆元，但遭到國民黨團質疑「沒有列出細項說明」。《雲端最前線》6日邀請新北市三重立委參選人林泰龍、新北市議員江怡臻、蔡英文競辦發言人顏若芳、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

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當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。