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裝哭哥3槍爆母親頭　「開臉書直播帶血屍體」淚崩拒報警…竟是怕自己要吃牢飯！

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▲男子開臉書直播殺母、拍屍體。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲男子開臉書直播殺母、拍屍體。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

美國猶他州日前發生一起直播弒母的案件，讓當時所有觀看的網友相當震驚。一名24歲的男子案發當晚突然開了臉書直播，神情緊張、爆哭的向網友表示，他的母親剛剛在自己面前自殺，而且還剩下一絲氣息，現在不知道該怎麼辦？並且將鏡頭轉向母親的遺體，還不斷強調絕對不是自己殺害母親。

根據英國《太陽報》報導，蘭福德（Jeffrey Antonio Langford Jr）當時打開臉書直播時，情緒激動且一邊落淚的向網友表示，他的45歲親霍爾克（Graciela Laura Holker）在喝了幾杯酒後，拿著手槍在他面前自殺了，接著將鏡頭轉向倒臥在客廳地上的霍爾克，可見到她頭部與臉部都是血。蘭福德表示，「我絕對沒有殺死她，但她現在還沒斷氣，我還有一些最後的工作要做」。

當時網友不斷告訴蘭福德應該要報警，但他卻表示，「我不知道該怎麼做，我很害怕，因為我昨天失去爸爸，現在又失去了母親」。警方接獲報案後抵達蘭福德家中，發現了霍爾克已經冰冷的遺體。經過調查，霍爾克雖右手握著槍，但明顯並非自殺而死，迅速將蘭福德以一級殺人罪逮捕，且經過調查，他的父親在多年前就過世。

製作筆錄時，蘭福德被問到既然母親為自殺，當下為何不阻止？他僅回應「因為他怕母親真的會開槍，而且一切都發生太快，開槍前母親還用刀自己割喉」。據悉，蘭福德過去曾因為擁有毒品遭到逮捕，目前懷疑蘭福德可能因為吸毒而導致神智不清，進而殺害母親。

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