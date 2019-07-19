「馨生如願」歌聲送愛送暖　更唱出對馨生人的祝福

▲▼ 財團法人犯罪被害人保護協會「馨生如願」歌唱大賽賽況激烈，台南高分檢署張清雲檢察長（圖左）上台頒獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

財團法人犯罪被害人保護協會成立二十週年，為促進受保護人情感交流及加強社會對被害人之關注，特委託音樂創作人麻海師編寫會歌「馨生如願」，並舉辦會歌歌唱大賽，19日於國立中正大學活動中心演藝廳辦理，有來自臺南、橋頭、高雄、屏東及澎湖等分會參加，成績揭曉合唱組由台南分會奪下、嘉義分會居次;獨唱第一名則為嘉義分會黃敏智，第二名高雄丁浩哲，並由台南高分檢署張清雲檢察長頒獎給獲獎者。

▲▼ 財團法人犯罪被害人保護協會「馨生如願」歌唱大賽，嘉義分會黃敏智拿下冠軍。（圖／記者翁伊森翻攝）

比賽由犯保協會委員、顧問、志工及馨生人等展現卓越歌唱才華，比賽更分為初賽及決賽;初賽分北、中、南、東區四場辦理，財團法人犯罪被害人保護協會嘉義分會承辦南區場，特聘請三位經歷豐富之知名音樂教育家擔任評審，比賽分為「獨唱組」及「合唱組」（20至40人），每組六分鐘，以會歌「馨生如願」為指定曲目，並可搭配伴奏或清唱或手語舞蹈等方式自由展演，比賽各組第一名者，可於10月間代表南區參加由犯罪被害人保護協會雲林分會辦理的歌唱決賽。

▲▼ 財團法人犯罪被害人保護協會「馨生如願」歌唱大賽，圖為嘉義地檢署合唱團。（圖／記者翁伊森翻攝）



南區歌唱比賽承辦單位「犯罪被害人保護協會嘉義分會」主任委員林木釧指出，犯保協會有如大家庭，匯集企業家、律師、醫師、檢察官等等熱心人士，長期默默無私奉獻並以專業及熱誠，辦理緊急救助、申請補償、心理輔導及協助最迫切需要的生活重建、法律諮詢等，成為被害人及家屬最強力的後盾，希望藉由本次比賽的歌聲表達對馨生人的祝福及對社會大眾感謝之意。

▲▼ 台南高分檢署張清雲檢察長致辭。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義地檢署檢察長兼犯保協會嘉義分會榮譽主任委員繆卓然表示，《犯罪被害人保護法》實施二十年，法令已日趨完備，犯罪被害人保護協會長期以來本著傳遞向上向善的溫情，境遇的感同身受，給予被害人和家屬即時的關懷與服務，整合公、私部門資源，連結民間力量，協助被害人復原等等，均使臺灣的司法保護政策更為推廣與落實。

「馨生如願」歌唱大賽，藉「音樂送暖，歌聲傳愛」，讓平日的傾聽與相伴更具意義，期望能引起共鳴，吸引更多人參與，共同散播希望與力量的種子，激發社會正向能量，進而強化社會保護網絡，健全被害人保護工作。

▲▼ 財團法人犯罪被害人保護協會「馨生如願」歌唱大賽。（圖／記者翁伊森翻攝）