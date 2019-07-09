嘉義地檢署查察賄選及暴力執行小組成立　宣示查賄決心

▲▼ 嘉義地檢署「查察賄選及暴力執行小組」由檢察長繆卓然（右四）等人揭牌後正式成立。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

因應第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉查察，防制轄區金錢、暴力及假訊息介入選舉，嘉義地檢署「查察賄選及暴力執行小組」9日上午由檢察長繆卓然等人揭牌成立，並由蔡主任檢察官英俊、郭主任檢察官志明、王主任檢察官輝興及轄區嘉義縣警察局廖局長宗山、嘉義市政府警察局林局長水順、嘉義縣調查站高主任聰明、嘉義市調查站王主任澤民等檢、警、調機關首長，共同宣示查賄決心，並就未來反賄選、查察賄選等議題及如何防範金錢、暴力及假訊息介入選舉交換意見。



嘉義地區檢、警、調等機關將秉持「公正執法」、「嚴密監控」、「迅速、即時偵辦」辦理此次選舉查察工作，因此，籲請各候選人，清白參選，公平競爭，絕不買票，也絕不從事法令所禁止的賄選行為，同時呼籲民眾發揮監督力量，在候選人展開各項競選活動時，以實際行動支持政府查察賄選，踴躍檢舉賄選，以端正地區選風，期能共同塑造「嘉義地區」成為全省最乾淨的模範選區。

2020年1月11日將舉行總統副總統與立法委員二合一選舉，選舉競爭激烈，又可預見於選舉期間境外勢力、資金介入及假訊息散布等多重議題，將使選舉情勢、治安維護等複雜程度升高。

為防止金錢、暴力及假訊息介入選舉，確保選舉公正及平和進行，本次選舉除依照「檢察機關執行選舉查察淨化選舉風氣實施要點」及「檢察、警察、調查機關查察賄選、暴力介入選舉注意事項」等法令，於選前成立「查察賄選暴力執行小組」，全力辦理防制金錢、暴力及假訊息介入選舉工作外，並期以全新思維、強化科技、善用網路宣導等，提高查賄及反賄選宣導工作之績效，達成端正選風及選賢與能的任務，進而維護國家民主根基。



繆檢察長卓然表示，有鑑於此次選舉政黨競爭激烈且受到媒體高度關注，檢、警、調將以「端正選風、禁絕不法」為核心目標，以「嚴守行政中立及執法公正客觀」、「防制金錢、暴力及假訊息介入選舉」、「提升情資有效性及整體查賄效能」為基本方針，發揮團隊精神，統合政風與相關行政機關（構）之資源，不問對象、黨派、身分、地位，本著「有聞必查」、「有據必辦」的態度，查賄「無底線」、「無上限」、「無時限」，積極主動展開查察賄選行動，遏止賄選、暴力等不法犯行，杜絕賄選，達成淨化選風、選賢與能的目標。

檢舉專線為（05）2752548、傳真機（05）2780445或免付費專線0800-024-099、檢舉信箱：嘉義郵政第1-25號，請民眾勇於檢舉各種不法，本署對檢舉人身分絕對保密。