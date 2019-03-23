犯保20周年北區五分會大會師　檢察長馨生人農場玩闖關

▲犯罪被害人保護協會於新竹縣綠世界生態休閒農場辦理「馨生20嘉年華」聯合馨生人關懷活動。▼（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

「每逢佳節倍思親，遍插茱萸少一人」財團法人犯罪被害人保護協會臺北、新北、士林、新竹、宜蘭等北區五分會大會師，在清明時節前於新竹縣綠世界生態休閒農場辦理「馨生20嘉年華」聯合馨生人關懷活動，現場聚集約400名馨生人及志工，可說是熱鬧滾滾。

適逢犯罪被害人保護協會成立20周年，北部五分會也是首次聯合舉辦關懷活動，除了「綠世界生態休閒農場」大愛提供優質自然休閒生態豐富的場域，「台北士林扶輪社」實質挹注活動部份經費，並親自到場陪伴馨生人同樂，「新竹縣定向越野委員會」也以新竹在地人的熱力與專業協助、共相盛舉的以另類正能量的方式與世界國際時尚運動接軌的定向越野運動規劃，並融入團隊合作趣味闖關方式進行關懷活動。

法務部司長黃玉垣也親臨現場與馨生人同樂，新竹地檢署檢察長王文德、士林地檢署檢察長朱家崎與犯保協會新竹分會的主任委員呂柏鏞、台北分會廖益謙主委、士林分會李魁相主委共同表示犯罪被害事件之發生，多數被害人家庭形成父喪或母喪之單親家庭、或祖父母隔代教養家庭，為增進馨生人親子互動，強化其家庭支持系統，希望藉由活動的參與，提供馨生人彼此支持、關懷之人際資源，以及家中有小孩之家長可藉由活動，增進親子關係；並適時引導馨生人紓解身心壓力，互相鼓勵扶持，共同成長。

本次活動讓馨生人不需出國就可以使用最新的國際標準定向越野電子裝備，從槌球神手、搖擺呼拉圈、醉翁之意不在酒、能量補給站、嗡嗡拳王、豆豆神算等遊戲關卡中，充分讓團隊互動合作達到協助單親家庭或隔代教養家庭成員，尤其是教養者透過親子活動檢視成長歷程，發現內在自我，以新的姿態體會的心情，學會將心比心，彼此體諒，互相幫補，陪伴孩子一同行走成長路。