閃電超過7萬次！雨彈狂炸南台灣「紫一片」　氣象局曝這天雨停

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閃電超過7萬次！雨彈狂炸南台灣「紫一片」　周六晚雨才停

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▲▼ 0719_神農路又淹水 。（圖／翻攝市議員邱俊憲臉書）

▲高雄已傳出上百件淹水災情。（圖／翻攝市議員邱俊憲臉書）

記者胡順惠／台北報導

輕颱「丹娜絲」雖然沒有直接影響台灣，但熱帶低壓帶北抬牽制西南季風水氣，跟颱風尾串聯成一條長長的雲雨帶，直逼南台灣，雨量累積圖中「紫一片」（時雨量超過130毫米）、累積總閃電數量達7萬2千次，高雄市已傳出上百件淹水災情。

熱帶低壓帶北抬及西南風影響，中央氣象局今（19）日針對全台19縣市發出大雨、豪雨特報，高屏地區更是首當其衝，累計至17時已傳出124件淹水災情。氣象局預報員林定宜提醒，高雄仁武今日下午出現最大時雨量約127毫米，晚上降雨稍緩，時雨量破百機率不大，不過仍不能掉以輕心。

請繼續往下閱讀...

▲▼台南、高雄、屏東防超大雷雨。（圖／翻攝自粉專天氣風險 WeatherRisk）

▲台南、高雄、屏東防超大雷雨。（圖／翻攝自粉專天氣風險 WeatherRisk）

林定宜表示，今（19）日晚間至20日白天降雨還是會斷斷續續，平地雨量較山區大，明天雨量則是山區雨量比平地大，降雨完全緩和要等到周六晚上。中央氣象局提醒，20日南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後並有局部較大雨勢發生的機率，澎湖亦有局部短暫陣雨或雷雨。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，南台灣紫一片，台南、高雄、屏東及嘉義朋友，要持續提防致災降雨。臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」說，台南、高雄、屏東超大雷雨，高雄一小時雨量大範圍破百，雷雨逐漸移入山區、雲嘉南，今日最大時雨量：仁武126.5毫米、楠梓120.5毫米、彌陀115.5毫米、林園108.5毫米、梓官105.5毫米，南台灣下午總閃電數量：7萬2000次，持續累積中。

▲▼南臺灣累積雨量紫一片。（圖／中央氣象局）

▲南台灣累積雨量紫一片。（圖／中央氣象局）

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關鍵字：低壓帶,西南季風,閃電,天氣,氣象雲

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