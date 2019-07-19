高雄清淤神話維持2天…大雷雨淹沒「城市良心」！人孔蓋噴泉狂竄

記者莊智勝／高雄報導

高雄市長韓國瑜18日晚間才在臉書PO文表示，光是17日當天一整天，工程人員就在神農路清出167噸的淤泥，並稱「下水道是一座城市的良心」，並稱自己半年來下水道清疏長度已經遠超過去的每一年。但如今韓國瑜信心滿滿的「良心說」僅維持短短一天，19日傍晚一場大雷雨立刻破功，不只各地紛紛傳出淹水災情，還有多處人孔蓋竄出「泥黃噴泉」，讓高雄治水成果再度蒙上陰影。

▲韓國瑜日前重點視察的神農路，19日一場大雷雨又成汪洋一片。（圖／翻攝韓國瑜臉書、翻攝市議員邱俊憲臉書）

中央氣象局19日下午3時50分針對高雄市、屏東縣發布大雷雨及時訊息，預計持續至16時45分止。由於低壓帶及午後對流雲系發展旺盛，易出現短時強降雨，屏東、高雄、台南、嘉義等地區亦有局部大雨或豪雨。

這場雷雨來得又快又急，粗大的雨彈不斷往高雄灌入，霎時各地淹水成災，鳳山區積淹水災情慘重，混濁的泥水一度淹到與機車坐墊同高，還有部分機車停放在較低漥地段，僅露出一側後照鏡慘遭滅頂。而過去逢雨必淹、被戲稱是「神農溪」的神農路，此次雖然成了韓國瑜的重點視察路段，但同樣沒能逃過淹水命運，隨著雨勢神農路水位不斷升高，再度墮入歷史輪迴，現場還緊急封閉一個車道。

除此之外，高雄醫學院前方也遭到大水侵襲，水高一度淹到大腿處，當地民眾在積水中寸步難行、哀號不已，路旁一整排機車更是全都「淹過車牌」，當場淪為泡水車。

▲高雄市在暴雨過後數個人孔蓋竄出噴泉。（圖／翻攝自PTT）

▲高雄醫學院前水淹及腿。（圖／地方中心翻攝）

巧的是，韓國瑜18日晚間才在臉書PO文，表示自己17日前往神農路視察清淤狀況，光是17日一整天工程人員就清出約167噸淤泥，總長約370公尺的神農路下水道已經完成清淤250公尺，預計再1至2個星期就可清淤完畢，未來將不再「陸路成渠」。

韓國瑜說，「下水道是一座城市的良心」，如要改善每逢下雨就東沖西決的狀況，除了要有良好的排水系統外，清淤工作也相當重要，「這半年多來，我們市政府的下水道清疏長度已經超過過去幾年的每一年。我們水利局後續仍將持續清疏，預計今年底清疏長度將達39公里、重量3.8萬噸。無論長度或重量都會比過去三年全部加起來還多，所投入經費卻是低於過去花費的總金額。我們這麼認真、努力、扎實地做清疏工作，原因無他，因為，這是我們的良心！」文末還誓言要還給大家一個「不會遇雨便淹的高雄」。

儘管韓國瑜清淤清得賣力，但文章PO出後僅短短一天，一場突如其來的大雷雨立刻驗收成果，換來的結果是一個「依舊逢雨必淹的高雄」，短時強降雨在高雄各地肆虐釀成災情、路面的人孔蓋接連噴出泥黃噴泉，讓當地民眾相當無奈。

針對這場暴雨，高雄市府19日下午4時也迅速做出反應，成立「0719豪雨災害應變中心」二級開設，韓國瑜也於下午5時30分召開第一次工作會議。

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▲暴雨過後高雄各地泥黃一片。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲民眾無奈拍下淹水災情。（圖／民眾提供）