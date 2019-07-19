遭爆與媒體高層餐敘　蔡壁如澄清是「誤會」否認幫柯P布局2020

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲參選2020總統大選的傳聞不斷，儘管尚未正式表態，但私下動作不斷，市府顧問蔡壁如更被爆18日和多家媒體高層餐敘，頗有幫柯鋪路之意。對此，蔡壁如受訪強調是「誤會」，因和媒體人葛樹人是多年朋友，他找吃飯，原本以為只有兩人吃飯，想不到是一堆媒體人，因此就當認識朋友。

「其實這是一個誤會」，蔡壁如說，和葛樹人是認識多年舊識，以前剛來市府的時候都被認為應付鯊魚（媒體）的能力不好，後來偶而會出去吃個飯。

蔡壁如說，一個月前葛樹人又來約定期吃個飯，本以為只是兩人吃個飯，結果前一天葛樹人傳一大堆名單來，說這些人都想跟你吃飯，「我還跟Line說這是純吃飯嗎？他說對，純吃飯，就是認識朋友，因為那裡頭幾乎都是我不認識的。」

▲蔡壁如回應與媒體高層餐敘。（圖／記者陳家祥攝）

另外，柯文哲目前專訪一路排到8月底，由於時間點接近表態選總統的最猴期限，媒體關注是否會在專訪時說一些重要的話？蔡壁如強調，應該不會，目前規劃，要針對過去4年的成績做宣傳，「有時候當然市長情緒一來就開始…，幕僚回來都跟我回報他又走鐘、講出談參之外的東西。」

「目前我們就設定，希望每次講一個過去4年的政績或是目前即將要做的」，蔡壁如透露，8月份開始會開始推廣老的、小的、窮的跟身障的一些福利政策，大概每一次專訪都會排一個主題。

蔡壁如強調，不會在專訪時宣布參選，這樣太獨厚某一家媒體了，「我想各位都會憤怒，還是不要激怒你們。」