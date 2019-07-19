　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

撞擊瞬間畫面曝光！22歲男恍神逆向猛撞　「機車全碎」騎士噴飛慘死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者趙永博、邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市文山區秀明路二段19日清晨6時許發生死亡車禍，22歲的陳男駕駛黑色自小客車行經事故路段時，疑似精神不濟，恍神跨越車道、迎面撞上對向車道的直行機車，猛烈的撞擊力道讓機車當場破碎，47歲的廖姓騎士整個人瞬間騰空飛起、翻轉數圈，越過車頂後才重重墜地，當場失去生命徵象。待救護人員趕抵將廖男送醫後，仍因傷勢過重宣告不治。

▲▼北市文山區逆向車禍，機車騎士死亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲廖姓騎士見到黑色轎車迎面駛來後已經來不及閃避。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方初步調查，陳男清晨6時許開著黑色自小客車沿著秀明路二段往萬壽路方向前行，但途中卻疑似因太過疲累恍神，整輛轎車偏移，逆向開往對向車道；而這時廖姓騎士騎著機車駛來，見到前方路況驟變後雖然急煞、扭動龍頭想閃避，但仍被陳男迎面撞個正著。

畫面拍下，由於撞擊力道相當強大，廖男的機車遭到車頭迎面撞成廢鐵，霎時機車車殼碎片、零件四散噴出；而廖男更是被撞得騰空飛起，在半空中翻滾數圈、跨越陳男座車車頂後才重重落地，當場失去呼吸心跳。在車禍發生後，黑色轎車持續失控滑行，接連撞了路邊停放的3輛轎車後才終於停下，車頭幾乎全毀。

▲▼北市文山區逆向車禍，機車騎士死亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼北市文山區逆向車禍，機車騎士死亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲廖男遭撞瞬間機車破碎、整個人騰空飛起。（圖／記者邱中岳翻攝）

附近住戶表示，車禍當下並沒有聽到煞車聲音，只聽到很大一聲「碰」，出來看才知道外面發生車禍。目擊民眾事後紛紛打電話報警，警消獲報後迅速趕抵現場，被撞的廖男早已倒在地上一動也不動，而陳男身上則是有多處擦傷，在車上驚嚇的不知所措。

救護人員到場後，先對倒地的廖男進行CPR，並火速將他送往鄰近的萬芳醫院急救，但廖男經過醫護人員搶救後，最後仍因傷重不治。而肇事的陳姓男子，則經過醫護人員簡單包紮後，同樣送往萬芳醫院檢查傷勢。警方初步調查，雙方並無酒駕，研判應是精神不濟釀禍，確切事故原因、責任歸屬仍還有待釐清。

【相關新聞】

►影／北市自小客「恍神逆向撞」！騎士彈飛路倒亡　22歲男嚇傻呆坐駕駛座

►快訊／北市轎車清晨逆向！迎面猛力撞機車　騎士重傷不治

▼事故發生後，陳男座車持續滑行，連撞路邊3輛停放轎車後才停下。（圖／記者趙永博攝）

▲▼陳男疑似精神不濟而恍神，駕駛轎車逆向撞飛廖男騎乘的機車，又擦撞路邊停放的3部轎車後才停下。（圖／記者趙永博攝）

▲▼陳男疑似精神不濟而恍神，駕駛轎車逆向撞飛廖男騎乘的機車，又擦撞路邊停放的3部轎車後才停下。（圖／記者趙永博攝）

▲▼陳男疑似精神不濟而恍神，駕駛轎車逆向撞飛廖男騎乘的機車，又擦撞路邊停放的3部轎車後才停下。（圖／記者趙永博攝）

ET快訊
6歲男童下娃娃車回家　轉身衝路口遭撞飛10天後亡
低壓帶+午後對流旺盛　全台19縣市豪、大雨特報
車禍後打電話不救人！目擊者大喊「快挪車」…下秒起火2女慘死
ET民調／蔡英文41.2%贏韓國瑜！「郭柯結盟」也輸辣台妹

關鍵字：台北市,文山,車禍,逆向,騎士

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

店門口驚見西瓜刀急報案！警調監視器「兇手出爐」　鄰笑：原來你也混黑道

50歲魔女戀上26歲小鮮肉　她被抓喜孜孜：對越南家人有交代了！

2分鐘內連被2機車撞擊卻沒人停下　晨運婦頭部重創冤死路中央

6歲男童下娃娃車回家　轉身衝路口遭撞飛10天後亡

婦人酒醉稱皮包遺失　熱心警察滿山找…最後她在床鋪下找到

加霸王油「你很快就會出殯」網購恐嚇賣家　揩油男遭起訴GG了

撞擊瞬間畫面曝光！22歲男恍神逆向猛撞　「機車全碎」騎士噴飛慘死

快訊／中午過後沒退房！飯店業者報警　破門見「男子躺床」已屍僵

轉傳蘇貞昌摔筆假消息！恐違反社違法　刑事局約談調查官顏正義

驚爆！女遭家暴求「安置」…警員拐她回家性侵4個月還拍愛愛片

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　「變身好麻吉」奴才笑：他每天都來

《好聲音》李榮浩選人超特別　要求大叔唱《睫毛彎彎》...嚇傻！

萌妹躺地陪喵...網友問不髒嗎 媽：貓咪教她我們教不了的事

基隆超狂炸全雞！咬下酥脆又多汁　還有爽口黃金泡菜

快樂農夫記錄「工作辛苦實況」 老媽穿雨鞋亂入：跳恰恰勞軍！

店門口驚見西瓜刀急報案！警調監視器「兇手出爐」　鄰笑：原來你也混黑道

50歲魔女戀上26歲小鮮肉　她被抓喜孜孜：對越南家人有交代了！

2分鐘內連被2機車撞擊卻沒人停下　晨運婦頭部重創冤死路中央

6歲男童下娃娃車回家　轉身衝路口遭撞飛10天後亡

婦人酒醉稱皮包遺失　熱心警察滿山找…最後她在床鋪下找到

加霸王油「你很快就會出殯」網購恐嚇賣家　揩油男遭起訴GG了

撞擊瞬間畫面曝光！22歲男恍神逆向猛撞　「機車全碎」騎士噴飛慘死

快訊／中午過後沒退房！飯店業者報警　破門見「男子躺床」已屍僵

轉傳蘇貞昌摔筆假消息！恐違反社違法　刑事局約談調查官顏正義

驚爆！女遭家暴求「安置」…警員拐她回家性侵4個月還拍愛愛片

韓國瑜盼重啟核四　環團憂心：口號不能治國也不能保障核安

利用編織帶來南洋風情　客廳中藏韻味

接棒嚴凱泰／嚴陳莉蓮掌舵8個多月　三車廠市值大增227億元

北海道機場「偶遇首富」　超幸運小學生獲贈450萬！網敲桌：下一站在哪

鼎泰豐炒飯太銷魂！內行人揭SOP...超關鍵「1.6g神秘調味包」曝光

羅小白「摘下眼鏡」變超正！　新造型狂飄女人味

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房...目擊驚悚畫面　179萬網友嚇壞

MIT體重計連含水量、筋肉量都能測到　8／11前特價800元有找

馬大偉解盤／洛磯@洋基　「挺」莊買洋基讓1.5分

你可以搭訕我！　2大學生剛畢業小鮮肉圓夢走環島

社會熱門新聞

17歲女裸身暴斃！高大成曝「3..

爆乳泰妹炫富揪姊妹撈金　警抄苗..

最接地氣局長　大仁哥遭拔官

女遭家暴求「安置」…指控警員拐..

男扮富商性侵3姊妹　更一審無罪

直搗西勢美！泰妹「極樂炫富照」..

快訊／台65線6機車連環撞　4..

駭客賣20萬筆求職網個資　曬1..

她尖叫「社區裡有蛇」　眾人武裝..

丁守中選舉無效二審首開　法官打..

快訊／午後沒退房　破門見男已屍..

快訊／轎車逆向對撞機車　騎士不..

男童下課遭撞　昏迷10天不治

將亡妻錢提光　父子偽造文書判刑

更多熱門

相關新聞

車禍後報警不救人　下秒起火2女慘死

22歲戚姓男子16日駕駛無掛車牌的鏟車，在北京朝陽區與一輛從後駛至的白色轎車相撞。白車隨即冒煙起火，戚男則走到路邊打電話報警，沒理會旁人大叫「先別打電話了，快趕緊把你的車往前挪」，最終轎車內31歲和34歲的張姓及白姓女子死亡，戚男因涉嫌過失致人死亡罪，已被公安機關刑事拘留。

小英文救選情把阿扁關回去？柯P：要關早關了

詹皇幫1周3人退出世界盃　TT不打了

遭國發會強迫買單8億？柯P：累積我的怨恨

遭蘇揆冷處理　柯P：他再講我就問候他保安宮的事

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

正妹女法官爆紅　網讚：我認罪了

好市多驚見「一片紫爆」！網看呆瘋搶

女撩男警：我男友迷路　幾個月後真的找到

連滴妹都錯！100ml不是「莫」

清玉5年「暴風收攤」　網一票得罪OO關鍵神解

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼爆罵

即／郭台銘沉澱3天「再提0到6歲國家養」

女星試鏡「當場解扣」　憲哥急喊制止

驚見「30腳黃紋怪蟲」！網勸帶回家

中途退房被拒！女客浪費幾十噸水：不覺得錯

17歲女裸身暴斃！高大成曝「3大疑點」

老婆急哄1歲兒！酒醉父氣哭從5樓跳下

《棒棒堂》牙膏現況曝光！「菜市場擺攤維生」

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

京阿尼縱火33死　爆燃絕望無處逃

更多

最夯影音

更多

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面