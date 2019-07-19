撞擊瞬間畫面曝光！22歲男恍神逆向猛撞　「機車全碎」騎士噴飛慘死

記者趙永博、邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市文山區秀明路二段19日清晨6時許發生死亡車禍，22歲的陳男駕駛黑色自小客車行經事故路段時，疑似精神不濟，恍神跨越車道、迎面撞上對向車道的直行機車，猛烈的撞擊力道讓機車當場破碎，47歲的廖姓騎士整個人瞬間騰空飛起、翻轉數圈，越過車頂後才重重墜地，當場失去生命徵象。待救護人員趕抵將廖男送醫後，仍因傷勢過重宣告不治。

▲廖姓騎士見到黑色轎車迎面駛來後已經來不及閃避。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方初步調查，陳男清晨6時許開著黑色自小客車沿著秀明路二段往萬壽路方向前行，但途中卻疑似因太過疲累恍神，整輛轎車偏移，逆向開往對向車道；而這時廖姓騎士騎著機車駛來，見到前方路況驟變後雖然急煞、扭動龍頭想閃避，但仍被陳男迎面撞個正著。

畫面拍下，由於撞擊力道相當強大，廖男的機車遭到車頭迎面撞成廢鐵，霎時機車車殼碎片、零件四散噴出；而廖男更是被撞得騰空飛起，在半空中翻滾數圈、跨越陳男座車車頂後才重重落地，當場失去呼吸心跳。在車禍發生後，黑色轎車持續失控滑行，接連撞了路邊停放的3輛轎車後才終於停下，車頭幾乎全毀。

▲廖男遭撞瞬間機車破碎、整個人騰空飛起。（圖／記者邱中岳翻攝）

附近住戶表示，車禍當下並沒有聽到煞車聲音，只聽到很大一聲「碰」，出來看才知道外面發生車禍。目擊民眾事後紛紛打電話報警，警消獲報後迅速趕抵現場，被撞的廖男早已倒在地上一動也不動，而陳男身上則是有多處擦傷，在車上驚嚇的不知所措。

救護人員到場後，先對倒地的廖男進行CPR，並火速將他送往鄰近的萬芳醫院急救，但廖男經過醫護人員搶救後，最後仍因傷重不治。而肇事的陳姓男子，則經過醫護人員簡單包紮後，同樣送往萬芳醫院檢查傷勢。警方初步調查，雙方並無酒駕，研判應是精神不濟釀禍，確切事故原因、責任歸屬仍還有待釐清。

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▼事故發生後，陳男座車持續滑行，連撞路邊3輛停放轎車後才停下。（圖／記者趙永博攝）