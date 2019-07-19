影／柯文哲為了2020火力全開？蔡壁如露臉：我們有這麼明顯要選舉嗎

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近來砲火猛烈，其中又特別針對民進黨，被外界評為「獅子醒了」。對於近來一連串開火，柯市府也未特別說明是「失言」，市府顧問、柯的親信蔡壁如19日受訪時說，「這幾天不算『走鐘』，這就是他（柯）平常跟我們的表現而已」。她也說，一直都沒有選戰的策略，但被媒體一直往那方面想，「我們有這麼明顯要選舉嗎？」

對於柯文哲近來火力四射的表現被解釋為參選2020的起手式，蔡壁如澄清，「這就是他平常跟我們的表現而已」，她強調目前都沒有選戰的策略，只是媒體一直把往那方面想，感覺起來就好像有要選，可是整個台北市政府還是很認真討論市政，各局處看起來也沒有要選舉的樣子，「為什麼你們一定要把我們往選戰的方向去推，我們有這麼明顯要選舉嗎？」

▲蔡壁如回應與媒體高層餐敘。（圖／記者陳家祥攝）

談到外界猜測柯文哲計畫要把藍綠都罵一論，看剩下多少選民對他有好感，再決定要不要參選，蔡壁如說，如果是這樣戰略好像不大好，選舉應該是一場歡樂的Party，「一個國家領導人如果他要出來選，應該是要能夠讓老百姓感受到希望和快樂，而不要製造恐懼或一些仇恨。」

「當然恐懼跟仇恨是可以催票，但我覺得對我們來講，那不是一個正常國家該有的。」蔡壁如表示，依照去年模式，選舉不應去攻擊對方，就是一個很歡樂過程，「如果要去算計到選票，沒想那麼多。」

至於柯文哲上午稱「台灣只有草包跟菜包可以選」，蔡壁如笑說，那是幕僚看到一張網路圖在瘋傳，順手拿給市長看，「市長就看到菜包草包，就覺得，對，蠻貼切的。」

對於未來選舉恐面臨資源、兵馬不足的問題該如何解決，蔡壁如強調「還沒想」。她也再度重申，「我們真的沒有規劃要選舉。」

