北市府4年無一級首長貪污被訴　柯文哲：真的是雪崩式下跌

▲柯文哲自誇執政清廉。（圖／取自柯文哲臉書）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近來火力全開，被外界視為是參選2020的起手式。19日柯文哲也在臉書上表示，過去4年台北市政府因為貪污被起訴的人數，不到前朝的一半，而且沒有任何一級首長因為貪污被起訴，「跟過去相比，真的是『雪崩式下跌』。」

柯文哲19日在臉書開小學堂，表示今天要教的成語教學是「風行草偃」，簡單來說，就是上行下效，在上位者要用德性來領導下位。另一個說法就是「上樑不正，下樑歪」，長官的態度會影響部下，這一點從數字就看得非常清楚，過去4年台北市政府因為貪污被起訴的人數，不到前朝的一半，而且沒有任何一級首長因為貪污被起訴，跟過去相比，真的是「雪崩式下跌」。



柯文哲表示，清廉沒什麼了不起，因爲清廉是根本，但要讓這個文化深入到組織內部，真正做到「風行草偃」，是一件考驗意志力的事情。這需要一個親力親為、身體要很好的長官，每天不斷緊盯政務的細節，才能夠辦到。

日前柯螢幕僚也對《ETtoday》記者透露，柯文哲再統獨議題上處於相對弱勢，因此未來若參選，會把戰場轉移到拿手的地方，如現階段主推的「國家治理」、「清廉勤政」、「提升行政效率」等。這次柯文哲在臉書大打清廉問題，也符合該論點，用藍綠向來最為人詬病的貪腐問題凸顯自身優點。

