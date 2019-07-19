你可以搭訕我！　2大學生剛畢業小鮮肉圓夢走環島

▲▼背著「徒步環島歡迎搭訕」看板的陳庭寛（上圖穿紫色上衣者），與黃竑霖（）冒險圓夢走環島。（圖／讀者提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

入伍前的兩大學畢業生，為冒險圓夢，以1個月時間，從台北順時鐘方向走環島，他們19日來到宜蘭，因背著「徒步環島歡迎搭訕」的鮮明黃色看板相當吸睛，在宜蘭果真有人上前與小鮮肉搭訕為他們加油。

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背著「徒步環島歡迎搭訕」鮮明黃色看板的真理大學畢業生陳庭寛，與高中同班同學的長榮大學畢業生黃竑霖，等兵單入伍前，14日台北出發冒險走環島，19日他們走在宜蘭191縣道時，張姓小姐就真的上前搭訕的說「加油！」。張小姐說看到兩人有感動也佩服，因為她年輕曾想要走環島，但一直沒勇氣挑戰。

陳、黃兩人表示，走環島也能與陌生人交朋友「看板上都寫滿了名字與鼓勵話語！」有人還送飲料，讓他們很窩心。

但走環島也有小辛酸，曾踩到釘子，還好穿登山鞋沒刺穿，18日遇到颱風警報，為了安全，住在民宿，暫停行程，但颱風過後，18日立即向前行。

兩人18日要夜宿羅東，19日到蘇澳後，考量颱風過後，舊蘇花公路容易落石的安全問題，將搭火車到花蓮繼續環島行。

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