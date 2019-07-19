宜蘭縣當選無效國民黨議員林騰煌　內政部停止其職務

▲當選無效的國民黨宜蘭縣議員林騰煌，內政部17日停止其職務。（圖／游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣議員林騰煌賄選在17日被判當選無效，宜蘭縣議會19日接獲內政部因林騰煌違反選罷法117條規定，「停止」林騰煌議員職務的公文，宜蘭縣議會初步研議，林騰煌議身分還在，但議會開會出席費、交通費、膳食費、出國考察費等不得支領。另，林騰煌在17日是透過助理表示會提起上訴。

宜蘭縣議會表示，接獲內政部「停止」林騰煌議員職務的公文後，經初步研議2008年內政部的函示文，認為林騰煌在一般俗稱「議員薪水」7萬4千多元的研究費是照領，另外，保險費、健保費、助理補助費、為民服務費等，也均能核實支給。

林騰煌被「停止」議員職務受影響的是不能領議會開會出席費、交通費、膳食費、出國考察費等。

自己買票被抓的國民黨宜蘭縣議員林騰煌賄選案，宜蘭地方法院3日下午審結，林騰煌被判3年2月有期徒刑、褫奪公權3年，全案可上訴。

宜蘭地方法院合議庭，又於17日就其同選區的對手民進黨邱嘉進所提當選無效民事訴訟案，宣判林騰煌當選無效。

宜蘭蘇澳前鎮長、國民黨籍宜蘭縣議員林騰煌，2018年11月初縣議員選舉時, 林騰煌透過蘇姓女樁腳以每票1千元向選民買票，檢警將蘇女拘提到案聲押獲准。

蘇女雖未咬出是幫林騰煌買票，但林騰煌還被檢舉，親自以每票1千元向林姓鎮民一家5口買票；2018年11月21日，檢方偵結後，向法院聲押禁見獲准，林林騰煌成為當時宜蘭5合1選舉唯一被收押縣議員候選人。

▲當選無效的國民黨宜蘭縣議員林騰煌，內政部17日停止其職務。（圖／游芳男攝）

後來，林騰煌委任律師提抗告，法院合議庭法官認為，全案檢方已鞏固證據，裁定有串證之虞的羈押原因已不存在，撤銷林騰煌羈押。林騰煌也宣誓就職縣議員。

林騰煌是國民黨蘇澳政壇老將，曾任3屆鎮民代表、1屆副主席，兩任蘇澳鎮長，他蘇澳鎮長屆滿投入上次縣議員選舉中，拿下4千142票，但以156票之差，成了落選頭。

林騰煌在2018年縣議員選舉捲土重來，是國民黨蘇澳鎮唯一提名的縣議員候選人。