想做新娘秘書嗎？　就業中心邀新娘秘書助入門者圓夢

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▲勞動部勞動力發展署雲台南就業中心，首度辦理「花漾六月．甜秘分享．幸福創業 」新娘秘書創業分享座談。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲台南就業中心，首度辦理「花漾六月．甜秘分享．幸福創業 」新娘秘書創業分享座談。（圖／記者林悅翻攝，下同）

者林悅／台南報導

每一場婚宴對新人來說都是一生一次，如何成為最美麗的新娘？在成功背後的推手是誰呢？籌備婚禮時，有個重要的角色，那就是打點整場活動的個人新娘秘書，新娘秘書又如成為婚禮最佳彩妝造型師及好幫手，工作內容為何？及婚禮進行當天的細節又如何打點？這些都是進入這個行業必修課程。

勞動部勞動力發展署雲台南就業中心，特於6月13日首度辦理新娘秘書創業分享座談，辦理「花漾六月 甜秘分享 幸福創業 」，特別尋找已從事新娘秘書近10年之久的瑟席爾彩工作室負責人林芸如老師，分享如何跟上時代潮流的新秘產業，以及光鮮外表的成功背後，如何付出努力及學習，使求職人了解更多非典型就業的行職特性及築夢踏實。並在課程中分享如何手作婚禮胸花，創造附加價值，吸引眾多入門者參加。

林芸如老師談及踏入新娘秘書前，曾是銀行櫃員，對新秘工作充滿濃厚的興趣，一股腦投入這個行業，透過一連串的學習課程及當新秘助手至純熟技巧時，約2年的時間，慢慢開始接案。她聽見客人化妝完說：「好美喔！」並且「看到別人變美，可以參與對方這輩子最美的時候，很開心、很幸福，也是自己最大的成就」。

▲勞動部勞動力發展署雲台南就業中心，首度辦理「花漾六月．甜秘分享．幸福創業 」新娘秘書創業分享座談。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林芸如在轉換跑道期間，從不顧家人的反對至今，從未後悔過。縱使起步時收入不多，但仰賴對每個客戶的真心付出，作出口啤，透過客戶之間的相互介紹，近10年期間已累積人脈及穩定的接案和收入。但學習不能停滯不前，必須跟上時代的潮流，適時投資自己。例如：參加國內外交流、額外學習手作捧花、胸花、髮飾等週邊商品，為客人及自己創造更大的價值，這個行業才能久久長長。

林芸如老師提及大多數人都認為新秘的工作就是化化妝、梳梳頭髮，其實新秘的工作除了妝髮造型之外，還有很多細節都是新娘秘書需要協助新娘，其實工作壓力也不小，除了造型工作之外，也都在輔助整個流程順利進行，尤其台灣民風習俗，挑個黃道吉日成就人生大事，時辰相對重要，誤時是大忌。所以事前說明服務內容、溝通造型、試妝、婚禮當日排程都是列入討論的重要細節。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，有鑑於近年來消費市場對於新娘祕書的定位已成熟，眾所認知為婚宴中對於新人們及所屬親友當日的彩妝造型師，但因應目前消費市場需求，彩妝造型師不止於彩妝單一工作，更加入週邊服務，成為全方位新娘秘書。為使想成新娘祕書的入門者更瞭解這份工作的內容及服務，如何在投入前作好準備，取經於前輩經驗不可少，透過做著同樣夢想的彼此交流，將熱情化做行動前，作好評估及規劃，才是決勝的關鍵。

ET快訊
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關鍵字：新娘秘書,就業中心,入門者,圓夢

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