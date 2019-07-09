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換跑道轉行當老闆　護理師開咖啡店圓夢

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▲陳椿屏因愛喝咖啡成痴，向勞動部微型鳳凰創業貸款，與先生洪志泉一起經營咖啡店，一圓開店夢想。（圖／記者林悅翻攝）

▲陳椿屏因愛喝咖啡成痴，向勞動部微型鳳凰創業貸款，與先生洪志泉一起經營咖啡店，一圓開店夢想。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

47歲的陳椿屏因愛喝咖啡成痴，想開店把好咖啡分享給消費者，為一圓創業夢想，她申請勞動部微型鳳凰創業貸款，同時也捨棄25年護理師的穩定工作，與先生洪志泉一起經營「決哥手烘咖啡-永福直營店」，轉行當老闆的她，憑著熱情服務與好口碑，現已讓店內累積一票咖啡控的忠實粉絲。

有25年護理師資歷的陳椿屏，年輕時就喜歡喝咖啡而愛上咖啡，陳椿屏說，其實年輕時創業的念頭都在，兩年前因對護理工作職業倦怠，加上景氣問題讓從事金融保險業的先生萌生退意，兩人討論後決定一起離職，共同創業，也讓先生重拾年輕時在西餐廳吧檯的工作生活。

這間位於小西門商圈有著濃濃美式工業風格的咖啡店，座位不多，主打平價的外帶咖啡，夏天以檸檬美式咖啡最受歡迎，冬天則是拿鐵咖啡最多人選購。「好咖啡不一定要貴，平價咖啡也能有精品」，陳椿屏強調，對咖啡豆有一定的挑選堅持，同時每天也一定手工烘豆，希望在新鮮度與口感最佳的時候讓消費者飲用，處處見到她對咖啡的品味和用心經營的信念。

「開店初期客人不多，心裡很慌，因為都在燒錢」，回想創業前半年的低潮，陳椿屏說，堅持與信念很重要，後來與創業顧問討論，調整行銷策略，主動走出去進行試飲與拜訪活動，才慢慢讓民眾認識咖啡店，知名度打開後，也因把客人當朋友經營，培養出一群死忠顧客，業績也穩定成長。

勞動力發展署雲嘉南分署分署長劉邦棟指出，創業需有較充沛的財務與人脈資源，分署從2017年4月起承辦微型鳳凰創業貸款業務，至今已協助326人成功開店當老闆。陳椿屏也說，「創業要有時間與資金成本概念」，建議想創業朋友，不妨利用政府資源，除有專業顧問諮詢，陪伴渡過創業低潮，還可一併解決資金、技術及經驗上的不足。

劉邦棟還說，勞動部微型創業鳳凰貸款最高額度200萬元，包括低利率、免保證人、免擔保品、2年免利息、免費創業課程、全程免費創業輔導六大保證，歡迎有心創業的婦女或中高齡民眾申請，諮詢專線0800-092-957。

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關鍵字：老闆,護理師,咖啡店,圓夢

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