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頭份新興國小躲避球隊70萬善款到位　將赴日圓夢誓言拿下好成績　

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▲由立委徐志榮和頭份市各級民意代表、私人企業，共同籌募頭份市新興國小赴日交流賽資金，幫助小球員赴日圓夢。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲由立委徐志榮（左3）和頭份市各級民意代表、私人企業，共同籌募頭份市新興國小赴日交流賽資金，幫助小球員赴日圓夢。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市新興國小躲避球隊，榮獲全國小學躲避球賽2連霸的殊榮，獲邀參加日本全國小學生躲避球交流賽；但因經費短缺，師生共同上街頭義賣自制鑰匙圈募資旅費；有民眾把這樣的精神ＰＯ上網路，感動不少頭份鄉親；立委徐志榮、苗栗縣議長鍾東錦，更號召各級民意代表及企業界人士，共襄盛舉，將資金缺額補齊，讓小球員終於可以赴日圓夢。

立委徐志榮表示，得知自己家鄉的球員因經費問題上街頭募款後，心裡充滿不捨與敬佩，因此就立刻和議長鍾東錦，及一些民間企業界友人商量，有錢出錢，有力出力，一同幫小球員實現願望，為國爭光；消息一出，各界也紛紛響應。

▲小球員收到幫助圓夢的善款後，終於放下心中的大石頭，也誓言奪得好成績，來回饋鄉親的期許。（圖／記者黃孟珍攝）

▲小球員收到幫助圓夢的善款後，終於放下心中的大石頭，也誓言奪得好成績，來回饋鄉親的期許。（圖／記者黃孟珍攝）

頭份市民代表會主席溫俊勇，日前就先商請全達國際旅行社贊助所有球員的來回機票、專車接送等；溫也說，為自己在地球員加油努力，一定不遺餘力。

新興國小校長鍾正康表示，非常感謝旅行社願意贊助機票，但旅費缺口將近80元，上周因各界慷慨解囊，募集資金已有近50萬元，在加上8日由徐委員募集的10萬元、議長鍾東錦掏腰包，委託議會機要秘書曾志文捐5萬、苗栗縣砂石同業公會捐5萬、佾泰砂石捐5萬、華夏塑膠捐1萬、縣議員徐功凡捐5000、市民代表張家榮捐助1萬，使募資金額已達70餘萬，確定可成行。

▲現讀國中的黃同學（右），也是新興國小躲避球隊的學姐，不畏風雨陪學弟妹練球，得知學弟妹有機會出國交流，也衷心的感激大家幫忙。（圖／記者黃孟珍攝）

▲現讀國中的黃同學（右），也是新興國小躲避球隊的學姐，經常不畏風雨的陪學弟妹練球，得知學弟妹有機會出國交流，也衷心的感激大家幫忙。（圖／記者黃孟珍攝）

鍾正康也說，儘管有民眾認為師生上街頭募款，會有觀感不佳的問題，但和教練、家長討論後，也認同學校的作法，學校方面更認為學生透過發想、規劃、面對各界目光，勇敢表達自己的夢想，必定更能珍惜這得來不易的經驗，也期待小球員們發揮實力，用好的成績回報頭份鄉親。

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關鍵字：新興國小躲避球,善款,圓夢

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