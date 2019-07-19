大火後復原難！網推這招「僅花63元線上買爆」　助京阿尼重建

▲京都動畫遭惡意縱火。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

日本京都動畫（京都アニメーション，又稱京阿尼）18日遭人縱火，共造成33人喪命，工作室損毀嚴重，復原恐怕還需要很長一段時間，網友自發性在網路上發起募款，也有人呼籲可以到京阿尼網站付費下載動畫高清圖檔，一張只要216日圓（約台幣63元），就能直接幫助到京阿尼。



京阿尼遭縱火後，有許多網友自發性發起幫助行動，原先有人呼籲可以去「買爆」週邊商品，用新台幣讓商品下架，後來有網友認為，購買實體商品需要人工包裝出貨，反而增加京阿尼人力負擔，因此有人呼籲，可到京阿尼網站上下載多部動畫的高清圖檔，這些錢會進到京阿尼公司，提供直接幫助，也不用擔心被詐騙。

網站上販售的高清圖檔包含《Free!》、《吹響吧！上低音號》、劇場版《－Free! Starting Days－》等多部作品的名場面，一張圖為216日圓（約台幣63元），即便沒看過動畫，也可當作小額捐贈的管道，海外網友也可以透過信用卡付款。另外，劇場版《Free!-Road to the World-夢》也正在日本上映中，亦有台灣鄉民在PTT上徵人一起進戲院支持。

▲網友發起到京阿尼網站上，以購買圖片支持，海外可信用卡付款。（圖／翻攝自kyoani）



京阿尼的作品不只影響日本和亞洲，在全世界都有許多粉絲，網友們用「為京阿尼祈禱」（#PrayForKyoani）標籤表達哀悼之意，美國動畫公司「Sentai Filmworks」則在gofundme網站上建立募款頁面，目前已經募得超過100萬美元（約台幣3100萬元），且快速增加中，該公司表示，所有募得的錢都會直接捐給京阿尼，幫助復原重建。

京阿尼工作室的74名員工中，有33人不幸葬身火場，一把火讓動畫界痛失多名優秀人才，多部動畫的原稿也可能已經被大火燒毀，除此之外，他們也宣布2020年預計上映的多部作品皆取消，而旗下的多名動畫導演仍下落不明，包含武本康弘、河浪榮作、西屋太志及門脇未来等人。



《煙草》監督たつき在推特上哀悼表示，「這些逝者們平常在幕後，花了非常多的時間和心血，用心製作每一部動畫，讓幾千幾萬人得到了幸福和充實感，為什麼如此偉大的人們，最終得用這樣痛苦的方式死去呢？」