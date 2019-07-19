　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘赴日散心「考察公托」　黃創夏批國民黨：羞辱之後還要錢！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼黃創夏挺郭台銘。（合成圖／黃創夏臉書、郭台銘臉書）

▲黃創夏痛批，國民黨「家暴、羞辱之後」，還想要錢。（合成圖／黃創夏臉書、郭台銘臉書）

記者柯振中／綜合報導

鴻海集團前董事長郭台銘初選落敗後，與家人前往日本散心、考察當地公立托兒所。不過，資深媒體人黃創夏早前卻表示，國民黨進行「家暴、羞辱之後，還想要錢嗎」、「郭台銘若心軟，一世英明全垮！」

郭台銘18日晚間在FB上表示，自己目前與家人在日本散心；不過，他也自嘲說，40多年工作習慣了，想要放空也相當不容易，決定繼續發揮台灣老牛「學到老，做到老，拼到老」的精神。

郭台銘提到，自己赴日期間，將與日本軟體銀行創辦人孫正義見面，繼續討論「協助台灣發展」的方針。此外，他還會考察當地的公托政策，日後將與日本交流協會會長碰面，就未來的台日關係進行想法交換。

▼郭台銘與家人前往日本散心，順便考察當地的公托政策。（圖／郭台銘臉書，以下同）

▲▼郭台銘。（圖／郭台銘臉書）

郭台銘提到，身為中華民國最強外掛，自己將竭盡所能，不為名利、只為理想，持續替中華民國奮鬥。對此，黃創夏則說，「繼續為中華民國奮鬥」，「這句話，有弦外之音！」

郭台銘初選落敗後，鴻海集團曾在報紙上登文「回家吧！郭董！鴻海，需要您！」黃創夏認為，這是國民黨在針對郭台銘，「家暴、羞辱之後，還想要錢嗎？蒙塵還被栽贓是『分裂份子』，郭台銘若心軟，一世英明全垮！」

黃創夏批評，說，自己終於想通了韓國瑜說的「拉進來、打出去、哄回家」是什麼意思。

此外，黃創夏也曾說到，歷來傑出的政治領袖，必有超越常人的毅力與膽識，能夠屢敗屢戰，最終獲勝。黃創夏表示，目前的主觀條件有利於「第三勢力」，唯一的難題取決於郭台銘、柯文哲與王金平的智慧。

雖然郭台銘初選失利，但他曾在臉書上指出，自己一生都在逆境中求生，跳脫舒適圈不是為了名利，而是為了民族、國家，希望支持郭台銘的朋友不要傷心、難過，「讓我們明天一起迎接陽光。」

▼郭台銘曾表示，自己一生都在逆境中求生。

▲▼郭台銘。（圖／郭台銘臉書）

ET快訊
男屍等出殯...突張眼想喝水！復活幾分鐘後倒下「再次死亡」
即／威力彩10.8億頭獎槓龜！貳獎1人獨得　快存錢22日再拚
韓國瑜再爆擁「雲林千萬別墅」　李佳芬持90％「翰霖坊建設」股

關鍵字：郭台銘,0到6歲國家養,2020大選,黃創夏

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／蔡英文赴聖露西亞國會演說　升中華民國國旗掉落、女禮兵昏倒

郭台銘赴日散心「考察公托」　黃創夏批國民黨：羞辱之後還要錢！

神農路下水道清淤照曝光！一天挖走167噸　韓國瑜：給大家不會遇雨便淹的高雄

快訊／熱帶低壓夜襲！全台10縣市「瞬間大雨警報」

再槓王鴻薇！　北市研考會：郝龍斌31次民調問政黨傾向

柯市府放行大巨蛋增工項！林洲民疾呼：都審完成前不宜施作

快訊／轟民進黨「捨新車開老車！」　韓國瑜晚間直播2點分析：核四必重啟

查違建檢舉挨批侵犯隱私　北市推「自主檢查表」自行回覆

快訊／最強外掛發聲了！郭台銘日本沉澱3天「再提0到6歲國家養」！

誰是高雄市長接班人　朱立倫錄短片喊「請多支持李四川」

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

《好聲音》李榮浩選人超特別　要求大叔唱《睫毛彎彎》...嚇傻！

萌妹躺地陪喵...網友問不髒嗎 媽：貓咪教她我們教不了的事

快樂農夫記錄「工作辛苦實況」 老媽穿雨鞋亂入：跳恰恰勞軍！

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

逛小屈「孩子突腹痛」借廁遭拒　家長暴走飆罵：小孩才3歲多

影／蔡英文赴聖露西亞國會演說　升中華民國國旗掉落、女禮兵昏倒

郭台銘赴日散心「考察公托」　黃創夏批國民黨：羞辱之後還要錢！

神農路下水道清淤照曝光！一天挖走167噸　韓國瑜：給大家不會遇雨便淹的高雄

快訊／熱帶低壓夜襲！全台10縣市「瞬間大雨警報」

再槓王鴻薇！　北市研考會：郝龍斌31次民調問政黨傾向

柯市府放行大巨蛋增工項！林洲民疾呼：都審完成前不宜施作

快訊／轟民進黨「捨新車開老車！」　韓國瑜晚間直播2點分析：核四必重啟

查違建檢舉挨批侵犯隱私　北市推「自主檢查表」自行回覆

快訊／最強外掛發聲了！郭台銘日本沉澱3天「再提0到6歲國家養」！

誰是高雄市長接班人　朱立倫錄短片喊「請多支持李四川」

丹娜絲走了！熱氣球照飛、熊讚水樂園週末開　全台活動19日最新動態

影／蔡英文赴聖露西亞國會演說　升中華民國國旗掉落、女禮兵昏倒

中了10.8億威力彩怎麼花？他列「超奢侈」建議　網笑翻：太炫富了！

剛果民主共和國「伊波拉疫情疑擴散」疾管署維持二級警示

郭台銘赴日散心「考察公托」　黃創夏批國民黨：羞辱之後還要錢！

神農路下水道清淤照曝光！一天挖走167噸　韓國瑜：給大家不會遇雨便淹的高雄

無懼大陸身材條件佳　桂台盃五人制開幕戰台北市奪勝

北海五人制發展趨成熟　首屆桂台盃兩岸4市大陸廣西開打

皇室寶寶如何受洗？帶你了解英國王室受洗禮的傳統！

好市多驚見「一片紫爆」！網一看驚呆瘋搶　她激推：每次看電影必帶！

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

政治熱門新聞

即／郭台銘沉澱3天「再提0到6..

快訊／熱帶低壓夜襲！全台10縣..

即／韓轟民進黨捨新車開老車：核..

北市研考會：郝龍斌調查政黨傾向

煎餅店一戰爆紅！女韓粉209字..

大巨蛋增工項！林洲民：不宜施作

李四川任市長接班人？　朱立倫喊..

呂秋遠建議不該這麼玩　不敢想像..

地下道有海康威視監視器　中市府..

高雄神農路下水道　清淤照片曝光

林飛帆酸韓國瑜「汙名化庶民」、..

給海地45億不顧高雄？蔡英文：..

不甩洪慈庸聲援　黃國昌：離開政..

郭台銘赴日「考察公托」　黃創夏..

更多熱門

相關新聞

即／郭台銘沉澱3天「再提0到6歲國家養」

鴻海前董事長郭台銘初選落敗後，與家人前往日本散心。不過，他18日晚間7點在FB上再提「0到6歲國家養」政策，且強調自己「不為名利，只為理想」，讓人對他未來的動向感到好奇。

朱立倫爭國會龍頭？　幕僚：不要再消費朱立倫了

蔡英文是美方最佳的台灣牌？

高雄婦深夜衝服務處　親送罷韓連署書

恬娃聽到郭台銘落敗崩潰了！「大哭好幾天」緊急就醫

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 花木蘭 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

即／郭台銘沉澱3天「再提0到6歲國家養」

痔瘡哥17年來不就醫　暴斃貨車上屎血噴出

17歲女裸身暴斃！高大成曝「3大疑點」

連滴妹都錯！100ml不是「莫」

老婆急哄1歲兒！酒醉父氣哭從5樓跳下

老房客按時繳11年房租　房東拜訪驚見「張口乾屍」

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

快訊／熱帶低壓夜襲！全台10縣市「瞬間大雨警報」

20歲女打110叫外賣　接線警火速搶救她

冷戰絕不會先低頭的3個星座！

她離婚一周見「2條紅線」哭了　鼻酸原因曝

威力彩今晚頭獎衝10.7億！　這2個生肖快去買中了一秒翻轉人生

韓國瑜被爆「雲林擁千萬別墅」

日本名店來台倒光？他揭台人劣根性

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼爆罵

更多

最夯影音

更多

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面