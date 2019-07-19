郭台銘赴日散心「考察公托」　黃創夏批國民黨：羞辱之後還要錢！

▲黃創夏痛批，國民黨「家暴、羞辱之後」，還想要錢。（合成圖／黃創夏臉書、郭台銘臉書）



記者柯振中／綜合報導

鴻海集團前董事長郭台銘初選落敗後，與家人前往日本散心、考察當地公立托兒所。不過，資深媒體人黃創夏早前卻表示，國民黨進行「家暴、羞辱之後，還想要錢嗎」、「郭台銘若心軟，一世英明全垮！」

郭台銘18日晚間在FB上表示，自己目前與家人在日本散心；不過，他也自嘲說，40多年工作習慣了，想要放空也相當不容易，決定繼續發揮台灣老牛「學到老，做到老，拼到老」的精神。

郭台銘提到，自己赴日期間，將與日本軟體銀行創辦人孫正義見面，繼續討論「協助台灣發展」的方針。此外，他還會考察當地的公托政策，日後將與日本交流協會會長碰面，就未來的台日關係進行想法交換。

▼郭台銘與家人前往日本散心，順便考察當地的公托政策。（圖／郭台銘臉書，以下同）



郭台銘提到，身為中華民國最強外掛，自己將竭盡所能，不為名利、只為理想，持續替中華民國奮鬥。對此，黃創夏則說，「繼續為中華民國奮鬥」，「這句話，有弦外之音！」

郭台銘初選落敗後，鴻海集團曾在報紙上登文「回家吧！郭董！鴻海，需要您！」黃創夏認為，這是國民黨在針對郭台銘，「家暴、羞辱之後，還想要錢嗎？蒙塵還被栽贓是『分裂份子』，郭台銘若心軟，一世英明全垮！」

黃創夏批評，說，自己終於想通了韓國瑜說的「拉進來、打出去、哄回家」是什麼意思。

此外，黃創夏也曾說到，歷來傑出的政治領袖，必有超越常人的毅力與膽識，能夠屢敗屢戰，最終獲勝。黃創夏表示，目前的主觀條件有利於「第三勢力」，唯一的難題取決於郭台銘、柯文哲與王金平的智慧。

雖然郭台銘初選失利，但他曾在臉書上指出，自己一生都在逆境中求生，跳脫舒適圈不是為了名利，而是為了民族、國家，希望支持郭台銘的朋友不要傷心、難過，「讓我們明天一起迎接陽光。」

▼郭台銘曾表示，自己一生都在逆境中求生。

