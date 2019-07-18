　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／最強外掛發聲了！郭台銘日本沉澱3天「再提0到6歲國家養」！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者柯振中／綜合報導

鴻海前董事長郭台銘初選落敗後，與家人前往日本散心。不過，他18日晚間7點在FB上再提「0到6歲國家養」政策，且強調自己「不為名利，只為理想」，讓人對他未來的動向感到好奇。

▲▼郭台銘。（圖／郭台銘臉書）

▲郭台銘18日晚間在FB上再提「0到6歲國家養」。（圖／郭台銘臉書）

以下是郭台銘發文的全文：

各位關心果凍的朋友們大家好，我目前人在日本，出國沈澱一下，也有很多有意義的事情可以做，在日本剛好得知日本政府將從明年10月起實施，低收入戶家庭0歲至2歲幼兒免費入公托，3歲至5歲幼兒的家庭則不論所得，一律免費就讀幼稚園的政策，經由相關人士安排，也了解更多推動此政策的始末及未來要面對的挑戰，但我想總體目標上要如何減輕育兒家庭的負擔，在先進國家政府施政上是有志一同的。

過去三個月中，我提出0-6歲國家幫你養，公托公幼免抽等政策，引起很多回響，也得到很多建言，其中關於幼稚園問題到底如何能回應父母期待，綜合許多建言看來，在台灣非營利幼兒園在父母間口碑佳，若能先提昇公幼2.0，零抽籤及收托正常化，很多父母就謝天謝地了，雖說公托公幼許多是地方政府推動的權限，但總體施政目標，策略還是應該有統籌。

▼郭台銘與家人目前在日本散心。（圖／郭台銘臉書）

▲▼郭台銘。（圖／郭台銘臉書）

40多年工作習慣了，要放空也不是很容易，決定還是發揮台灣老牛精神，學到老，做到老，拼到老。我在日本會和孫正義先生見面，一方面謝謝他到台灣來，另一方面也就一些可以協助台灣發展的部分再持續討論，也安排與日本交流協會會長碰面，就未來實質台灣與日本關係交換想法，更重要的是在日韓競爭中台灣的挑戰與機會，這在眼前很重要，我會和一些半導體產業的重要人士會面。

果凍既然身為中華民國最強外掛，盡我所能，現在不為名利，只為理想。

持續為中華民國

#陪老婆也很重要大家都要常對家人說謝謝
#小孩的笑容是大人的責任
#果凍海外學習之旅

ET快訊
連滴妹都錯！100ml不是「莫」台灣人愛亂唸　美國留學生解答
京阿尼增至25死！警悲報30年來最慘　社長震怒「害這麼多人喪

關鍵字：郭台銘,0到6歲國家養,2020大選

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

查違建檢舉挨批侵犯隱私　北市推「自主檢查表」自行回覆

快訊／最強外掛發聲了！郭台銘日本沉澱3天「再提0到6歲國家養」！

誰是高雄市長接班人　朱立倫錄短片喊「請多支持李四川」

別再佔用婦幼車位！雙北19天開出近600張違規罰單

國軍救災裝首度亮相！6千件「透氣戰鬥衫」已發官兵

迎戰韓國瑜！蔡英文核心幕僚林錫耀傳進駐競選總部

陸軍官校證實爆流感疫情　多人群聚感染

觀察／綠營側翼攻勢不斷　柯文哲定調「快速反擊」親上陣

新黨門口領1000份免費雞排！楊世光歸台　他代替黃國昌兌現賭注

影／衝廣德家爆氣開噴！女韓粉嘆「好累」209字吐心聲：我才是真正的受害者...

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

有夠會～張基龍泡咖啡的目的..　在辦公室激吻林秀晶！！

兜風囉！主人騎車鸚鵡乖乖站手把 牠整路「魔性笑聲」還偷罵：花惹X

通緝犯砍警！為救同伴連開2槍 「再不開槍不是他死就是我死」

獨家／恭喜王陽明當爸了！　蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

「宇宙」林思宇當Energy鐵粉15年！　 合唱坤達《某年某月某一天》摀嘴痛哭

查違建檢舉挨批侵犯隱私　北市推「自主檢查表」自行回覆

快訊／最強外掛發聲了！郭台銘日本沉澱3天「再提0到6歲國家養」！

誰是高雄市長接班人　朱立倫錄短片喊「請多支持李四川」

別再佔用婦幼車位！雙北19天開出近600張違規罰單

國軍救災裝首度亮相！6千件「透氣戰鬥衫」已發官兵

迎戰韓國瑜！蔡英文核心幕僚林錫耀傳進駐競選總部

陸軍官校證實爆流感疫情　多人群聚感染

觀察／綠營側翼攻勢不斷　柯文哲定調「快速反擊」親上陣

新黨門口領1000份免費雞排！楊世光歸台　他代替黃國昌兌現賭注

影／衝廣德家爆氣開噴！女韓粉嘆「好累」209字吐心聲：我才是真正的受害者...

夫妻倆被找到了！「2月大嫩嬰」遭狠父猛巴頭　母親還傻站一旁

他犒賞自己買「3台超跑」！炫耀文狂吸8000網按讚...結局有股哀傷

優秀主管該具備的10大特質　你中了幾項？

再生醫療正夯　三顧加入日立細胞治療全球供應鏈

「這群人」合體爆料廝殺 「觀落茵搞什麼鬼故事」PK戰

李易為了「他」改機票回台　丟六月獨帶小孩旅行

剩800元要活到下個月！他查「6種草可吃」超慘　網驚：身邊都有

金所泫驚傳墜馬！公司證實「她嚇到了」今日拍攝全取消

3隻隊伍齊開跑「鵝口普查」　英國800年傳統替女王清點財產

顏永烈隔半月回家...一開門兒子不認得爸　他心碎放聲哭：好痛！

2020總統選舉追蹤調查

國民黨總統初選民調結果出爐，高雄市長韓國瑜民調第一，將可望代表國民黨挑戰2020總統寶座，而民調屈居第二的郭台銘未來動向是否會脫黨自行參選，或與台北市長柯文哲搭檔競選也備受關注？《ETtoday..

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

即／郭台銘沉澱3天「再提0到6..

柯文哲：韓讀的書只夠當北農總經..

柯P「怨蔡英文」　高嘉瑜7字神..

柯文哲兩度怒嗆蘇貞昌：有夠不要..

林飛帆酸韓國瑜「汙名化庶民」、..

煎餅店一戰爆紅！女韓粉209字..

呂秋遠建議不該這麼玩　不敢想像..

戰神之亂　洪慈庸嗆王浩宇：干你..

網友怒了！內政部推「珍奶料裡」

加入民進黨是因為韓國瑜...林..

林濁水嘆：團結在草包的領導之下

不甩洪慈庸聲援　黃國昌：離開政..

高雄婦深夜衝服務處　親送罷韓連..

「不要脫黨！」吳敦義：郭台銘對..

更多熱門

相關新聞

朱立倫爭國會龍頭？　幕僚：不要再消費朱立倫了

針對有不願具名的國民黨中常委，質疑前新北市長朱立倫總統初選是選假的，還認為朱表態願意幫忙輔選立委，衝高國民黨在國會的席次，是另有所圖，朱立倫辦公室18日回應，「拜託不要再消費朱立倫了吧！這種不合邏輯的指控，適可而止。希望少數中常委，別再傷害國民黨形象、破壞黨內團結！」。

蔡英文是美方最佳的台灣牌？

高雄婦深夜衝服務處　親送罷韓連署書

恬娃聽到郭台銘落敗崩潰了！「大哭好幾天」緊急就醫

「不要脫黨！」吳敦義：郭台銘對國民黨感情不容有變化

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 花木蘭 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

20歲女打110叫外賣　接線警火速搶救她

威力彩今晚頭獎衝10.7億！　這2個生肖快去買中了一秒翻轉人生

女童墜地昏迷！12歲哥「怕被罰」拿木板砸死她

日本名店來台倒光？他揭台人劣根性

重機撞上變換車道汽車　騎士慘死

17歲電眼妹「毒趴裸斃」　摩鐵非第一現場

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

網聊超Man留美哥3個月！她見本人崩潰逃

影／台南渣男拖狗致死　網洗版肉搜

台灣人早上不洗澡？他「國際時間論」被推爆

女老師穿真理褲太辣　雪白美腿震驚鄉民

男屍突張眼想喝水！復活後再次死亡

京阿尼遭縱火24死　詭男碎念去死

10年過去「母子變父女」萬人讚嘆

更多

最夯影音

更多

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面