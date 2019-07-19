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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘動向受矚目　韓國瑜整合三部曲埋隱憂

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圖文 / 鏡週刊

國民黨總統初選底定，高雄市長韓國瑜以44.80％大勝前鴻海董事長郭台銘及其他3位候選人，取得代表藍營角逐2020年總統大位資格。藍營初選態勢底定，但茶壺內的風暴仍持續醞釀；本刊調查，郭台銘在初選公布前3天，自知大勢已去，陣營內主戰派一度力主郭以獨立參選模式續戰，但初選差距超乎預期，也打亂郭的盤算，聲明表態「我能做什麼」留下許多想像空間。

另一方面，韓國瑜陣營在民調揭曉前自知勝券在握，已擬定整合三部曲，不僅力拱黨主席吳敦義續任，並尋求前立法院長王金平為首的本土派支持，為整合對手郭台銘、朱立倫創造有利氣氛。

 

國民黨為期7天的總統初選民調15日上午結果揭曉，確定由高雄市長韓國瑜出線，代表藍營挑戰民進黨提名的現任總統蔡英文。韓國瑜在結果出爐後出席記者會表示，初選勝利他心中沒有一絲一毫喜悅，「我感到無比沉重的壓力，未來的挑戰好巨大！」這番話似在預示黨內整合工作的沉重。

郭台銘拚老命投入初選卻慘敗，但並未表態挺韓，下一步動向引人關注。（郭台鉻辦公室提供）

　

韓二度面吳　率先輸誠

黨內人士透露，早在初選民調展開後，韓國瑜就掌握初選可望大獲全勝，並悄悄布局整合三部曲，近一個月韓已2度利用北上機會與吳敦義見面，雙方達成默契，不只由吳續任黨主席到大選結束，韓也明確表態會尊重吳的不分區立委提名權，此外，7月底的全國黨代表大會，韓也會以總統提名人的身分，支持黨代表提案刪除黨章「總統兼主席」的規定。

「第一步是優先化解黨內高層對韓想整碗捧去的疑慮。」黨內人士透露，挺吳派人馬早已啟動「主席保衛戰」，除了鞏固吳敦義續任黨主席，也力促吳列入不分區立委第15名安全名單，若泛藍營立委能搶過半席次，也將爭取立法院龍頭寶座，韓率先「勤王」，目的就是向吳輸誠，也希望吳能化解黨內非韓勢力對他想兼黨主席的誤解。

另一方面，韓國瑜也在民調出爐前夕積極修補與王金平的關係。本刊調查，11日晚間，韓國瑜受邀出席一場高雄義勇消防總隊顧問團餐會，席間，韓得知王也會出席，特地下樓親自迎接，並主動邀約王在20日晚間碰面，敲定在王位於高雄路竹的老家吃火鍋。

近韓人士表示，因韓率先向王遞出橄欖枝，王金平當天在餐會上致詞時，也祝福韓國瑜「心想事成」，顯示原本陷入冰點的關係出現一絲破冰的曙光；王擁有本土社團及地方派系支持，部分初選表態挺王的本土派勢力，將成為韓能否在全代會前啟動整合的首要指標。

擁有大量韓粉的韓國瑜，未來如何突破同溫層擴大支持度，成為首要課題。

　

朱大方認敗　釋出善意

據了解，對於郭台銘可能脫黨一事，王金平並不支持，日前曾私下向友人表達，若郭屆時找他一起脫黨參選，他才不會「吃飽太閒」，明確否決郭王聯盟的可能。

韓國瑜陣營評估，初選民調結果由韓大幅領先，顯示韓已定於一尊，後續的整合問題不會太大，且其他陣營也沒有「非誰不投」的問題，韓接下來會調整競選節奏及戰略，進入拚大選模式。

對照朱立倫在民調結果揭曉當天，第一時間與韓國瑜會面，大方宣布敗選，民調屈居第二的郭台銘，不僅取消原定出面說明的記者會，前一夜擬好的敗選聲明，也經多次修改，一直拖到初選結果出爐後二個小時才發出；且據了解，初選結果揭曉後韓曾二度致電郭，但郭並未接電話，韓陣營要如何整合挺郭的支持者，已引起外界關注。

韓國瑜（右）在通過初選後，立刻登門拜訪朱立倫（左），願與朱組成金牌聯盟。

　

郭是否續戰　鷹鴿相爭

本刊調查，郭陣營在民調啟動的第一天，內部掌握與韓國瑜差距僅在5％左右，原本認定還有逆轉一搏的機會，於是大動作抨擊綠營灌票，並指黨中央未納手機民調，之後他卻一改常態，向韓國瑜溫情喊話：「先讓大哥做4年！」似乎透露這場初選敗仗已成定局，但啟動空戰加上悲情牌，並未讓郭的選情出現起色。

知情人士透露，郭陣營自知大勢已去後，內部對下一階段該何去何從，陷入鷹、鴿派路線之爭，以年代集團董事長練台生、前立委沈富雄及科技界人士為主的鷹派，與郭董長子郭守正、永齡慈善暨教育基金會執行長劉宥彤為主的鴿派，出現重大歧見。

郭台銘（左3）在初選結果公布前已持續布局空戰，影片甚至策劃到8月中。（郭台鉻辦公室提供）

該人士指出，鷹派強烈主張郭台銘應訴求初選不公，斷然宣布啟動下一階段獨立參選，再伺機拉攏可能參選的台北市長柯文哲合作，將可囊括藍綠之外3成以上的中間及經濟選民支持，力拚敗部復活；但郭守正認為，郭已參加初選，再脫黨參選有失格局，應保留實力，另闢蹊徑，尋求與第三勢力結盟，組成大智庫，視情勢發展蓄勢待發。

本刊調查，原與郭台銘少有接觸的練台生，之所以積極力拱郭參選，主要原因是2人都不樂見力挺韓國瑜角逐大位的旺中集團成為韓背後的影武者。

民調揭曉後，敗選的郭台銘位於台北市松勇路的住家兼戰情中心（圖）相對冷清。

據指出，郭、練2人結盟，主要是年代電視台日前引用郭台銘在「館長」陳之漢直播節目上，提到「有人跟大陸要飯吃」一說，引發旺中集團不滿，接連透過旗下媒體向練開戰，後來意外促成「郭練合」的契機。2人11日更在郭接受電視專訪前，闢室密談近半小時，並研商初選後續戰的可能性。

知情人士透露，郭台銘初選後的聲明並未表態挺韓，下一步動向也未交代清楚，網路專訪及空戰布局也排定到7月中以後，其中一支「郭董專機影片」已預訂在八月中開拍。

　

藍營陷焦慮　憂心分裂

在郭陣營內部陷入2派激烈爭辯下，郭台銘已決定暫時循「王金平模式」，以退為進，維持競選動作到底。藍營內對於郭留下的伏筆，陷入集體焦慮，一名挺郭立委便憂心忡忡說：「郭董如果脫黨參選，立委選舉恐怕會死一片，加速國民黨邁向死亡。」

該名立委認為，郭台銘若脫黨參選，勢必找立委參選人在地方合作，這將形同與國民黨決裂，成為藍營分裂的頭號罪人。他建議，郭應以自身優勢及形象，轉當輔選要角，與黨內立委拉近距離，籌組「立委執政聯盟」，接下來才能繼續發揮影響力。

王金平過去感嘆三山造勢船過水無痕，如今韓國瑜出線，是否不計前嫌挺韓，備受關注。

黨內人士表示，郭台銘動態未明，也引發黨內挺吳派人馬緊張，擔心未來立委選情出現變數，原本預計力拱吳敦義列入不分區名單，進而角逐立法院龍頭的如意算盤，恐怕難以實現，且會讓國民黨陷入巨大的分裂危機。

依中選會規劃，非政黨推薦的候選人，必須在9月13日至17日申請成為總統選舉被連署人，並取得約28萬份連署書才能登記。在這之前，國民黨及韓國瑜是否能成功整合各方勢力，還須面臨2個月的動盪期考驗。

　

固票對決：逾10萬韓粉轉接手機

國民黨總統初選長達7天，採市話民調進行，郭台銘陣營發動支持者在社群廣傳回答「唯一支持」的空戰手法；挺韓陣營則發動組織戰，呼籲韓粉將市話轉接至手機，避免漏接民調電話。

韓陣營策略奏效，根據黨中央估計，5家民調公司、共1萬5千通有效的民調電話，有相當比例並未在撥通的第一時間接通，幾乎可以判定為被轉接到手機，估計有超過10萬支市話被轉接，即至少有10萬名支持者接受動員將市話轉接至手機，韓粉的行動力強，也是韓國瑜出線的關鍵。


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