美法官要女子「夾緊雙腿」避性侵　出庭道歉：只想了解案情

▲法庭。（圖／示意圖／取自免費圖庫CC0）

國際中心／綜合報導

美國紐澤西海洋郡法官魯索（John Russo Jr.）2016年在庭上詢問被害者有無試過「把腿閉起來」以免遭性侵，這番歧視女性的言論遭到投訴。他近日出席紀律委員會聽證會時沒有發言，僅透過律師卡蘿拉（Amelia Carolla）表示懊悔，並且承諾絕對不會再犯。

New Jersey judge who told alleged rape victim to "close your legs" is "remorseful," lawyer says. 由 NBC News 發佈於 2019年7月11日 星期四

▲法官魯索（John Russo Jr.）。

根據聯邦法庭投訴紀錄，這名女子在庭上稱遭遇性侵，想要針對加害者聲請限制令，隨即被詢問「妳知道如何避免別人和妳發生性行為嗎？」儘管當時很傻眼，但她還是列舉許多做法，例如拒絕、逃跑，沒想到仍被追問，「還有嗎？把雙腿閉起來？報警？妳有試著做過這些事嗎？」

據悉，聽證會上披露一段錄音，魯索告訴一位店員，「你是脫衣舞者，你一定知道怎麼避開非自願的性行為。」即使對方表明不想要再聽到類似言論，他還是一邊嘻笑，一邊繼續說著。

根據NBC報導，魯索曾經回應，開庭時只是想要獲得更多資訊，並沒有汙辱的意圖。法院顧問小組4月時表示，魯索應該受到停職3個月的處分，因為此番言論「毫無根據，無理且不恰當，是責怪被害者的行為。」

辯護律師卡蘿拉表示，魯索已經學到了一課，從今以後不會再做出類似言行，但並未回應當事人所面臨瀆職、性騷擾和種族歧視的指控。

