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英國駐美大使痛批川普後請辭　英媒：強生未表態成關鍵

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▲▼英國駐美大使達洛克（Kim Darroch）。（圖／達志影像／美聯社）

▲達洛克（Kim Darroch）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

批評川普「無能」的英國駐美大使達洛奇（Kim Darroch）10日閃電請辭，消息已獲證實。英國首相梅伊與外交部常務次長麥克唐納（Simon McDonald）都表達遺憾，國內輿論則將矛頭指向呼聲最高的下屆首相參選人強生（Boris Johnson），指出強生沒有表態支持本國大使，是壓倒駱駝的最後一根稻草。

綜合外媒報導，唐寧街發言人數度表示梅伊的慰留之意，並表示「我們向美方深深表示遺憾，郵件洩密不減損兩國緊密的關係與尊重。」儘管如此，達洛奇仍在辭呈中寫到，「現況讓我難以好好地扮演我想要扮演的角色。我相信，指派一位新的大使，將會是更負責任的作法。」他對於請辭一事問心無愧，直到接班人確定以前，將會繼續留在華盛頓。

對此，麥克唐諾回信表示，「你是電報洩密事件的受害者，你只是履行該盡的職責。我能夠理解你想要讓家人與大使館同仁減緩壓力，把別人看得比自己更重要，這一點讓我非常敬佩。」

▲▼前英國外務大臣強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲目前呼聲最高的英國首相參選人強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

衛報指出，達洛奇獲得政府官員的普遍支持，唯獨強生至少6度公開露臉，卻對此事避而不談，被解讀為「未獲未來首相支持」。輿論指出，支持脫歐的強生，可能為了爭取日後獲得寬鬆的對美自由貿易協定，所以在許多議題立場上向川普靠攏，藉以釋出善意鞏固關係。

達洛奇回報倫敦的機密郵件內容遭人洩漏，內文指出川普施政笨拙無能，讓川普憤怒回應「白宮將不再與他接觸」，掀起外交風波。英國官方至今仍未正面確認文件的真實性，但是表示「外交官應該誠實地評估各國政治情勢，這是社會大眾的期待。」並且已對洩密事件展開調查，釐清是否有內部人士洩密，或是加密通訊遭到外人破譯。

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關鍵字：北美要聞,川普,達洛奇,強生,Kim Darroch,Boris Johnson,英國,脫歐

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