「下車5分鐘失蹤」她露營慘遇持刀男　靠吃仙人掌奇蹟獲救

▲失蹤女子靠著仙人掌以及寵物的叫聲，最後幸運被人找到。（圖／翻攝自Facebook／Greg Powell）

國際中心／綜合報導

美國加州一名婦人和丈夫一同到山林露營時突然失蹤，當時她與寵物狗先下車等丈夫停車，沒想到才5分鐘的時間人就不見，在家人與警方棄而不捨的追查下，4天後終於被搜救人員找到身體狀態十分虛弱的她，失蹤期間靠著吃仙人掌好不容易才活了下來。

60歲婦人鮑威爾(Sheryl Powell)12日與丈夫一同到加州因約郡(Inyo)的大派恩(Big Pine)露營，結果下車沒多久就與所養的約克貴賓(Yorkie-poo)麥莉(Miley)一起失蹤，丈夫焦急在山林裡尋找了1小時還是沒有結果，擔心她遭人綁架便趕緊報警，整個人情緒瀕臨崩潰，家人也在募款網站GoFundMe發起活動，希望大眾能幫忙提供消息。

警方出動救援直升機以及搜救犬，一連搜尋幾日仍無法找到人，終於15日在距離失蹤地點約4公里的地方找到了波維爾與寵物。搜救人員表示，「正是因為聽到麥莉的叫聲，我們才能順利找到她。」

鮑威爾獲救表示，她下車後獨自帶狗在附近散步，突然看到一名身材高大皮膚黝黑的禿頭男，持刀朝她衝過來威脅，「如果身上沒有東西可以給，那就把小狗給我」，她擔心自己可能會被性侵便逃到樹林中，結果不幸迷路，由於身上沒有手機也沒有攜帶任何物品，這幾天來只能依靠山泉水和仙人掌保命，如今奇蹟獲救丈夫開心表示，「當時我是地球上最傷心的人，現在我是最幸福的，這是一個奇蹟，我的太太平安回來了」。