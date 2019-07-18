　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「下車5分鐘失蹤」她露營慘遇持刀男　靠吃仙人掌奇蹟獲救

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

「下車5分鐘就失蹤」她露營慘遇持刀男　靠吃仙人掌奇蹟獲救。（圖／翻攝自Facebook／Greg Powell）

▲失蹤女子靠著仙人掌以及寵物的叫聲，最後幸運被人找到。（圖／翻攝自Facebook／Greg Powell

國際中心／綜合報導

美國加州一名婦人和丈夫一同到山林露營時突然失蹤，當時她與寵物狗先下車等丈夫停車，沒想到才5分鐘的時間人就不見，在家人與警方棄而不捨的追查下，4天後終於被搜救人員找到身體狀態十分虛弱的她，失蹤期間靠著吃仙人掌好不容易才活了下來。

60歲婦人鮑威爾(Sheryl Powell)12日與丈夫一同到加州因約郡(Inyo)的大派恩(Big Pine)露營，結果下車沒多久就與所養的約克貴賓(Yorkie-poo)麥莉(Miley)一起失蹤，丈夫焦急在山林裡尋找了1小時還是沒有結果，擔心她遭人綁架便趕緊報警，整個人情緒瀕臨崩潰，家人也在募款網站GoFundMe發起活動，希望大眾能幫忙提供消息。

警方出動救援直升機以及搜救犬，一連搜尋幾日仍無法找到人，終於15日在距離失蹤地點約4公里的地方找到了波維爾與寵物。搜救人員表示，「正是因為聽到麥莉的叫聲，我們才能順利找到她。」

鮑威爾獲救表示，她下車後獨自帶狗在附近散步，突然看到一名身材高大皮膚黝黑的禿頭男，持刀朝她衝過來威脅，「如果身上沒有東西可以給，那就把小狗給我」，她擔心自己可能會被性侵便逃到樹林中，結果不幸迷路，由於身上沒有手機也沒有攜帶任何物品，這幾天來只能依靠山泉水和仙人掌保命，如今奇蹟獲救丈夫開心表示，「當時我是地球上最傷心的人，現在我是最幸福的，這是一個奇蹟，我的太太平安回來了」。

ET快訊
吳宗憲爆謝忻最新發文！斷開阿翔1個月再告白：屬於一輩子的紀念
丹娜絲海警最快20:30解除　低壓周五接力...氣象局示警「
LINE熊大兔兔新主題試用3天　他曝「永久免費」密技：安卓限

關鍵字：露營,失蹤,仙人掌,Sheryl Powell,,加州,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

高空表演「脖子勾吊環」　女特技失手觀眾面前直墜11公尺！

家中活逮妻子和鄰居外遇！　人夫剪刀讓小王去勢還帶走「斷根」

10顆磁力珠在肚內連成「手環」　1歲男童誤吞腸穿4孔劇痛就醫

大公司工程師襲胸摸腿「搭訕」高鐵正妹　被捕秒下跪：拜託不要報案

爸爸高爾夫球場帥氣揮桿　一球擊中6歲女兒後頸傷重身亡

老人緩慢下公車被門夾住　司機搶快開車...他慘被後輪輾斃

看守所澡堂滑倒！閨密門崔順實「額頭縫28針」　獄中掛心朴槿惠健康

「京阿尼」京都動畫遭縱火12死！警訊問男嫌　安倍定調：縱火殺人事件

動漫國殤日！京阿尼遭縱火「原稿燒成人間煉獄」　2樓10多人躺地不會動…

痔瘡哥17年來不就醫　草叢排泄完「暴斃貨車上」屎血噴出車外！

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

有夠會～張基龍泡咖啡的目的..　在辦公室激吻林秀晶！！

兜風囉！主人騎車鸚鵡乖乖站手把 牠整路「魔性笑聲」還偷罵：花惹X

通緝犯砍警！為救同伴連開2槍 「再不開槍不是他死就是我死」

獨家／恭喜王陽明當爸了！　蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

看守所澡堂滑倒！閨密門崔順實「額頭縫28針」　獄中掛心朴槿惠健康

「京阿尼」京都動畫遭縱火12死！警訊問男嫌　安倍定調：縱火殺人事件

動漫國殤日！京阿尼遭縱火「原稿燒成人間煉獄」　2樓10多人躺地不會動…

痔瘡哥17年來不就醫　草叢排泄完「暴斃貨車上」屎血噴出車外！

神人曝思樂冰最划算裝法！「超猛絕技」讓3000人看傻：這怎麼喝啦

「下車5分鐘失蹤」她露營慘遇持刀男　靠吃仙人掌奇蹟獲救

影／腳指甲嚴重感染！醫曝搶救過程「粉色肉團見客」黃色濃稠液體爆出

老房客按時繳11年房租　房東拜訪驚見「張口乾屍」桌上日曆竟是2008年！

川安最快9月簽美日「小型貿易協定」　日官員曝：近期可望有消息

泰國50年水上餐廳突崩塌　用餐民眾全跌入河...至少2死23傷

陳吉仲強推「農業保險」保證穩定收入　向農民喊話：別怕看天吃飯

幫媽咪拿玉米！標貴秒從一堆玩具中咬出　網驚：神犬耶

周杰倫公開「另一個女友」身份　秒變疊字娃娃音...坦言：很難不要

毛弟、張語噥罕見同台「3句話宣示主權」！　愷樂驚呆：要認愛了嗎？

斷訊風波延燒　ELEVEN SPORTS自清強調永續服務精神

一年賺逾200萬　「炒鞋」成為陸青年致富聖經

送飯目睹丈夫幫女同事撐傘　人妻暴雨中崩潰...手持水果刀抵胸口

【廣編】社群新神器！台灣大互動式「影音打氣卡」MV登場

看守所澡堂滑倒！閨密門崔順實「額頭縫28針」　獄中掛心朴槿惠健康

疑天雨路滑！台8線大貨車失控撞山壁　目擊者報案：車上有人飛出來

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

國際熱門新聞

重機撞上變換車道汽車　騎士慘死

男屍突張眼想喝水！復活後再次死..

機場員工調電扇　遭電擊張嘴慘死

曾作《涼宮春日》　「京阿尼」遭..

京阿尼遭縱火12死　詭男碎念去..

迪士尼員工生活苦　繼承人見識後..

陸女吃生蠔小腿發黑潰爛！

前柔道冠軍失蹤2天　山坡發現遺..

老公想發洩求歡生產完2月人妻　..

老翁變乾屍　房東嚇：他都有繳房..

北極熱浪　最北定居點高溫飆21..

毒梟矮子末日　古茲曼判終身監禁

原告拒作證　撤銷凱文史貝西告訴

火辣姊站橋上脫到徹底　45m高..

更多熱門

相關新聞

美日小型貿易協定有望9月簽訂

日本資深官員表示，美國及日本官員正努力達成雙邊貿易協定，近期可望有新消息傳出。3名業界人士16日向《路透社》透露，美國正與日本商討農業及汽車相關的貿易協定，可能會在總統川普9月於紐約和日本首相安倍晉三會面時簽訂。

回家驚見「上百隻蟹」爬滿窗戶+草地

蘋果iOS 13釋出Beta 4…新功能曝光

養新成員沒講　獨子汪眼神死控訴

華盛頓紀念碑　重現阿波羅11號發射

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 花木蘭 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

20歲女打110叫外賣　接線警火速搶救她

女童墜地昏迷！12歲哥「怕被罰」拿木板砸死她

日本名店來台倒光？他揭台人劣根性

威力彩今晚頭獎衝10.7億！　這2個生肖快去買中了一秒翻轉人生

17歲電眼妹「毒趴裸斃」　摩鐵非第一現場

重機撞上變換車道汽車　騎士慘死

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

女老師穿真理褲太辣　雪白美腿震驚鄉民

台灣人早上不洗澡？他「國際時間論」被推爆

影／台南渣男拖狗致死　網洗版肉搜

網聊超Man留美哥3個月！她見本人崩潰逃

男屍突張眼想喝水！復活後再次死亡

滴妹「學歷普又不正」到底紅什麼？

如花爆消失演藝圈內幕！揭曾遭湯尼陳陷害

更多

最夯影音

更多

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面