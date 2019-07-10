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中國大疆無人機通過美國審核　測試15個月證明高安全性

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深圳的大疆（大疆創新）無人機已經行銷全世界。（圖／翻拍自大疆官網）

▲大疆創新無人機行銷全世界。（圖／示意圖／翻拍自大疆官網）

國際中心／綜合報導

中國大疆創新科技（DJI）是全球最大無人機製造商，昨（9日）宣布2款新型機種通過美國內政部審核，證明其設備沒有資料或數據外洩的疑慮。據悉，2國從2015年起攜手打造專供政府部門使用的無人機，經過15個月的測試與評估以後，被核可廣泛應用在許多領域。

大疆創新科技北美分部副總裁雷貝洛（Mario Rebello）表示，得到內政部的認可，也證明了公司的努力，「我們致力於不斷改進軟硬體設備，以達到保護客戶資料與安全性的需求。」

喬治城大學外交學院安全和新興技術中心研究員拉斯凱（Lorand Laskai）認為，雖然美中對於科技發展的意見大不相同，仍然找到可行方法解決資料安全的議題，「此合約能否在兩國越來越不信任彼此的狀況下繼續維持，才是真正的問題。」

拉斯凱也指出，美國國會越來越關切無人機市場被瓜分以及國安問題，「大疆不可能無視這些疑慮，尤其是硬體設備『後門』和美國本土供應鍊承受的衝擊。」

▲▼中國製造的大疆無人機被爆出有「網路安全漏洞」。（示意圖／翻攝自DJI臉書粉絲專頁）

▲大疆無人機。（示意圖／翻攝自DJI臉書粉絲專頁）

大疆總部位於深圳，上個月宣布將把部分生產線移至美國境內，否認洩漏飛行數據的質疑，「基於長遠的合約關係，我們將在加州建設生產工廠，並且依據美國貿易協定法，提交核准申請。」

《南華早報》指出，中國科技公司獲得美國政府信任的案例相當罕見，美國國土安全局曾經警告，無人機系統可能成為資料外洩的潛在危機，北美市占率高達80％的大疆被認為可能遭到禁用。然而，許多美國執法單位和基礎設施部門，近年越來越仰賴無人機。大疆官方網站顯示，洛杉磯消防局運用無人機來提高訓練效率和消防員值勤速度。
 

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關鍵字：無人機,美國,中國,大疆創新,後門,北美要聞

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