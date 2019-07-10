兒童遊樂區「窗戶大開」！女嬰45M墜地亡　家屬控郵輪公司過失

▲阿內洛和孫女威甘得。（圖／翻攝自臉書「Rosario de lerma noticia」）

國際中心／綜合報導

美國女嬰威甘得（Chloe Wiegand）從郵輪「海洋自由號」11層樓高（約45公尺）的甲板上摔落死亡，家屬昨（9日）透過律師表示，郵輪公司竟讓兒童遊樂區的窗戶打開，沒有加上任何警語，應替這場悲劇負起最大責任。據悉，警方先前研判可能是外公阿內洛（Salvatore Anello）抱著小孩時「手滑」，但也不排除意外或者謀殺的可能性。

綜合外媒報導，家屬辯護律師溫克爾曼（Michael Winkleman）表示，女嬰是從兒童遊樂區的木欄杆上失足，「外公把威甘得抱到欄杆上，因為他以為那裡有一面玻璃。」他提到，小女孩很喜歡透過窗戶看風景，尤其觀賞哥哥打曲棍球時，會興奮地擠到最前面敲玻璃，「為何會在兒童跑跳的區域，把窗戶打開？怎麼能讓孩子置身於危險之中，沒有任何警告、標示或公告？」

▲皇家加勒比國際郵輪「海洋自由號」（Freedom of the Seas）。（圖／達志影像／美聯社）

根據《南灣論壇報》報導，自從2006年以後，海洋自由號上的窗戶已經改良，禁止遊客從室內打開。溫克爾曼則表示，等到檢方調閱監視器畫面後，一定可以還給家屬一個公道。

聖胡安警察局隊長桑切斯（Jose D. Sanchez）表示，目前調查仍處於初步階段，「有可能是意外，但我們尚未排謀殺的可能性。」根據了解，阿內洛目前仍在接受調查，如果過失致死的罪名成立，他的妻子也有可能面臨起訴的命運。

威甘得家族搭上皇家加勒比海的「海洋自由號」，打算到加勒比海度假，郵輪7日停泊在波多黎各聖胡安的一處碼頭時發生悲劇。皇家加勒比海8日對此案表示遺憾，將會盡全力協助警方與家屬，但是目前尚未對指控做出回應。