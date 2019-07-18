接收俄羅斯防空飛彈　土耳其被排除F-35戰機計畫：美國要收回錯誤

▲俄羅斯S-400防空系統。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

土耳其上周開始持續正式接受俄羅斯S-400防空導彈系統，美國白宮17日則透過聲明表示，土耳其已被排除在F-35匿蹤戰鬥機計畫之外，因為F-35無法與俄羅斯情報收集平台共存。對此，土耳其外交部回應，美國應該收回錯誤舉措，「這會對我們的戰略關係造成無法修復的傷害。」

《紐約時報》報導，白宮17日通知土耳其，不會向其出售F-35戰機；此舉是為了回應土耳其採購俄羅斯S-400防空導彈系統，這是俄國最先進的防空武器之一。川普稍早表示，土耳其要求購買100架以上美製戰機，該項訂單已被取消。

白宮在聲明表示，F-35不能與俄羅斯情報收集平台共處，後者用於理解其先進能力，「接受S-400會破壞所有北約（NATO）盟國互相做出的承諾，擺脫俄羅斯的系統」、「對於土耳其與聯盟的協同工作能力，這將產生有害影響」。

土耳其上周接受首批價值25億美元的俄羅斯S-400系統，這一直是土耳其與美國具有爭議的內容，加劇美國長期威脅要制裁土耳其的可能性。土耳其外交部則表示，川普政府的行動沒有任何合法依據，不符合組織的精神，希望美國從錯誤中回歸。

美國曾希望土耳其購買由雷神公司（Raytheon）製造的愛國者飛彈系統。不過，儘管美國、土耳其目前陷入紛爭，川普還是堅稱他與土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的個人關係完好無缺。