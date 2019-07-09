美經濟學大師柯文點名「貿易戰最大輸家」　台灣很難選邊站

▲美國經濟學家柯文（Tyler Cowen）。（圖／翻攝自「Mercatus Center」Youtube頻道）

國際中心／採訪報導

美國經濟學權威柯文（Tyler Cowen）8日在演講中，點名台灣可能成為美中貿易戰的最大輸家，因為台灣經濟高度依賴中國，又需要美方支持捍衛主權，很難在世界2大經濟體之間做出選擇。他還提到，華盛頓當局發動制裁，是為了避免萬一中國統一台灣將可能造成的動盪，兩岸關係未來也許會成為貿易戰協議的一部分。

柯文昨天出席《今周刊》舉辦的台灣大未來高峰會，以「貿易戰下的新世界」為題演講。他指出，台灣大量資金和菁英人才流入中國，經濟關係非常緊密，如果面臨「選邊站」的情況，處境將變得非常艱鉅，「就像是要求一個人只能選擇保留他的心或是肺」。他認為，南韓、新加坡的情勢也非常相似，換句話說，夾在美、中之間的小國最可能遭到波及。

柯文直言，美國保護台灣只是為了自身利益考量，因為若中國真的實現統一，全球局勢會立刻陷入混亂，普丁可能蠢蠢欲動，南韓和阿拉伯國家也可能跟著發展核武自衛，「與其坐等中國慢慢強大，不如現在就正面交鋒」。因此他也建議從國際的視野看待台灣地位，預言未來兩岸關係有可能被納入美中談判的內容。

柯文表示，雖然貿易戰還在初期階段，尚未全面爆發，未來還是有可能有樂觀發展，但還是建議台灣人不能掉以輕心，必須持續觀察美中動態。

與會的國發會副主委鄭貞茂則回應，政府積極保障智慧財產權，不會洩漏商業機密，又能夠彈性地配合他國貿易策略，因此才能夠躋身全球供應鏈，是面對貿易戰的「最佳Solution（解決方法）」，只要繼續堅守此優勢，一定能夠持續進步、成長。

泰勒.柯文（Tyler Cowen），美國經濟學者，哈佛大學經濟學博士，目前任教於喬治梅森大學，並且主持該校智庫梅卡圖思中心（Mercatus Center）。他曾被《彭博社》譽為全球最具影響力的經濟學大師，並受《外交政策》雜誌選為「全球百大思想家」。柯文也關心社會運動，與另一經濟學家塔巴羅克（Alex Tabarrok）共同撰寫部落格「邊際革命」，是全球最受歡迎的財經部落格之一。