　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美經濟學大師柯文點名「貿易戰最大輸家」　台灣很難選邊站

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼Tyler Cowen（圖／翻攝自「Mercatus Center」Youtube頻道）

▲美國經濟學家柯文（Tyler Cowen）。（圖／翻攝自「Mercatus Center」Youtube頻道）

國際中心／採訪報導

美國經濟學權威柯文（Tyler Cowen）8日在演講中，點名台灣可能成為美中貿易戰的最大輸家，因為台灣經濟高度依賴中國，又需要美方支持捍衛主權，很難在世界2大經濟體之間做出選擇。他還提到，華盛頓當局發動制裁，是為了避免萬一中國統一台灣將可能造成的動盪，兩岸關係未來也許會成為貿易戰協議的一部分。

柯文昨天出席《今周刊》舉辦的台灣大未來高峰會，以「貿易戰下的新世界」為題演講。他指出，台灣大量資金和菁英人才流入中國，經濟關係非常緊密，如果面臨「選邊站」的情況，處境將變得非常艱鉅，「就像是要求一個人只能選擇保留他的心或是肺」。他認為，南韓、新加坡的情勢也非常相似，換句話說，夾在美、中之間的小國最可能遭到波及。

柯文直言，美國保護台灣只是為了自身利益考量，因為若中國真的實現統一，全球局勢會立刻陷入混亂，普丁可能蠢蠢欲動，南韓和阿拉伯國家也可能跟著發展核武自衛，「與其坐等中國慢慢強大，不如現在就正面交鋒」。因此他也建議從國際的視野看待台灣地位，預言未來兩岸關係有可能被納入美中談判的內容。

柯文表示，雖然貿易戰還在初期階段，尚未全面爆發，未來還是有可能有樂觀發展，但還是建議台灣人不能掉以輕心，必須持續觀察美中動態。

與會的國發會副主委鄭貞茂則回應，政府積極保障智慧財產權，不會洩漏商業機密，又能夠彈性地配合他國貿易策略，因此才能夠躋身全球供應鏈，是面對貿易戰的「最佳Solution（解決方法）」，只要繼續堅守此優勢，一定能夠持續進步、成長。

泰勒.柯文（Tyler Cowen），美國經濟學者，哈佛大學經濟學博士，目前任教於喬治梅森大學，並且主持該校智庫梅卡圖思中心（Mercatus Center）。他曾被《彭博社》譽為全球最具影響力的經濟學大師，並受《外交政策》雜誌選為「全球百大思想家」。柯文也關心社會運動，與另一經濟學家塔巴羅克（Alex Tabarrok）共同撰寫部落格「邊際革命」，是全球最受歡迎的財經部落格之一。

ET快訊
防疫簡訊爆紅！起底開山里里長...網笑「1人管全台」激推：出
快訊／新北板橋街頭亂砍！　「男身中數刀」滿地血倒地抽搐
一張海灘夜景圖「引萬人崩潰」！　網：看出是車門左腦比較發達

關鍵字：Tyler Cowen,柯文,貿易戰

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普自讚「環保有成」還創百萬工作機會：經濟強才能顧環境！

西班牙奔牛節開幕首日5傷　23歲男被「牛角拋起」重摔送醫

蚯蚓嗎？杜特蒂控美「把菲律賓當誘餌」　美方應直接對中宣戰

66歲億萬富翁竟是皮條客　至少40位未成年少女受害

快訊／京都祗園「百年花見小路」驚傳大火！　餐廳遭惡火吞噬

「死亡車禍」圍觀民眾只顧打卡PO網　警2小時後見照才知出事了

先等等！微軟承認Windows 10更新「VPN網路」有瑕疵　官網教學超複雜

「我是魔鬼」裸女闖入嚇壞父子　老爸連開39槍射爛入住第一晚新家

快訊／總價685億！　美國務院批准售台「108輛M1A2戰車」

上唇內擠滿「數十隻蠕動白蛆」！中風父住院嘴唇發腫　兒一掀嚇傻崩潰

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

造反啦～叛逆鸚鵡撂狠話狂嗆爸 舉腳耍壞凶巴巴「再吵打你喔！」

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

漂亮的女議員應該「認真做功課」　潘恆旭為發財嗆黃捷：別見獵心喜

雪梨驚傳人畜相通「鉤端螺旋體病」　50人中鏢7犬死亡

黑粉辣嗆「有種進東大！」歌舞伎町帝王展高EQ　神回：我花錢蓋就好了

伸舌大「舔」冰淇淋引發模仿　德州警察冰櫃前站崗防噁客

胎教播「古典+流行樂」　超音波照到24周女嬰超嗨比ROCK！

雨彈狂炸華府！地鐵站驚現瀑布　白宮也淪陷

投訴門前坑洞沒人理！他自備蛋糕幫「坑洞慶生」...政府秒來補

缺四肢遭父母遺棄！她一人煮飯、學開車　縫紉手工包養活自己

58％女性被親人下毒手　凶殺案致死率是恐怖攻擊的5倍

美經濟學大師柯文點名「貿易戰最大輸家」　台灣很難選邊站

沿岸毒藻大爆發！墨西哥灣成「死亡區」　密西西比州關閉21處海灘

不斷更新／澄清湖象、獅之戰　因雨延後至7點40分開打

台中公車閃拋錨車竟「逆向+紅燈右轉」　網怒批：無敵大三寶

74歲秦沛驚傳中風…住院封鎖消息！　女兒曬「影片鐵證」打臉

「鋼鐵怪獸」限時出售！地檢署拍賣越界抽砂船　國庫霸增3661萬

中職／彭政閔沒想過2000安　只跟3位打者要簽名

日職／近藤健介首轟　火腿終於破蛋

鄭爽「傷害到愛我的人」出面道歉！　反省失言：我知道自己讓人累

行動官宣！尚恩曼德斯緊抱卡蜜拉放閃　30公分「最萌身高差」情侶誕生

日本實質薪資已連續5個月下滑！ 民眾購買力降低

鬼父綑綁17歲女兒喊：我想OO　她痛哭哀求用這招自保

國際熱門新聞

即／京都花見小路傳火警　餐廳遭..

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

一張海灘夜景圖　引上萬網友崩潰

見死亡車禍...狂拍照沒人報警

愛女沖繩玩水被捲走　台灣父救人..

中風父住院上唇擠滿「蠕動白蛆」..

裸女闖入自稱魔鬼　屋主連開39..

悲慘弟上大學「老爸拒付學費」　..

18歲嫩妹寫出「逼真性愛故事」..

直播主毆孕妻　巴掌聲被網友聽見

女兒被咬　他怒把鄰居西施犬丟下..

阿公抱出窗外突「手滑」1歲孫女..

習近平訪朝「10萬人夾道歡迎」..

越南新娘遭家暴狂抖　2歲孩目睹..

更多熱門

相關新聞

中美貿易戰是東南亞國家的糖果還是毒藥？

中美貿易戰正酣耳熱，一些跨國企業逐漸將產能轉移至東南亞國家，其中所引發的轉單效應也拉抬了一些東南亞國家的經濟成長。

日韓交鋒拖累台股　分析師：短期仍有轉單效益、影響不大

台股難脫貿易戰干擾　投資4字訣保平安

慧眼看天下／中美貿易戰降溫　全球經濟喘口氣

貿易戰一週年　美國損失更慘重

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

即／郭芷嫣認了　加料是她說的

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的不是她

嗆去死！女韓粉道歉：被設計羞辱

網爆台大醫畢業？郭芷嫣學歷曝光

遊迪士尼遺失水瓶！她已放棄結局暖爆

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

買站票搭普悠瑪！她挨轟：請妳下車

女友偷飛日本驚喜！ABC男友崩潰關門

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

即／京都花見小路傳火警　餐廳遭噬

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」

唐綺陽／2019下半年完整運勢！

野生「大咖南韓女神」現身瑞豐夜市

更多

最夯影音

更多

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面