　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

夏威夷「大麻除罪化」持有3公克以下免坐牢　明年1月上路

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼大麻（圖／取自免費圖庫CC0）

▲大麻。（圖／取自免費圖庫CC0）

國際中心／綜合報導

夏威夷政府9日通過大麻除罪化法案，未來持有3公克以下不會被視為犯罪，雖然免除刑期，但仍需繳交130元美金的罰款。夏威夷州長伊藝（David Ige）沒有簽署核准，但也未行使否決權，消極地讓法案期滿通過，新法將於2020年1月正式上路。

綜合外媒報導，由民主黨把持的夏威夷議會5月時就投票通過法案，並且送交州長批准。伊藝6月時曾在記者會上表示，簽署與否是個非常艱難的決定，「3公克的持有限制相對來說非常地小，因此我最後並沒有否決。」他也透露，大麻合法化還沒有成為當地主流民意，不過新法可能催生更多制度上的改變，讓大麻更容易被取得。

▲夏威夷州長大衛（David Ige）簽署兩項新法案與協定，目標要減低州內的溫室氣體排放，公開支持《巴黎協定》，反對川普退出的行為。（圖／翻攝自Governor David Ige粉絲專頁）

▲夏威夷州長伊藝（David Ige）。（圖／翻攝自Governor David Ige粉絲專頁）

倡議組織大麻政策計畫（Marijuana Policy Project）指出，雖然目前大麻除罪化的州政府，仍將合法持有量限制在3公克以下，不過修法對於夏威夷而言確實是一大進步。在舊法中，只要在夏威夷持有大麻，即會遭拘留30天，並可能被要求高達1000元美金的罰款。

根據《VOX》報導，大麻合法化與大麻除罪化仍有差別，前者對於大麻使用完全解禁，後者只在法律上減輕或免除可能的刑期，如果持有太大數量、販賣或者累犯，仍可能面臨更嚴峻的法律責任。

大麻除罪化一直以來爭議不斷，反對者認為政府必須嚴格打擊藥物犯罪，避免社會混亂。支持者則指出，若僅開放持有卻禁止販賣大麻，代表使用者缺乏合法取得管道，如此一來，犯罪組織仍然能夠透過黑市繼續謀取暴利，對社會造成不良後果。 

ET快訊
G球女優自爆懷孕5個月！「父不詳」：拍片和私下都沒防護
周偉航：國民黨初選結果已經出來了　「非韓不投」準備擊潰韓國瑜
2年來首例！翁仁賢除夕夜燒死6親人判死刑定讞

關鍵字：北美要聞,夏威夷,大麻,毒品管制,伊藝,David Ige

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英指控「積極製造假新聞」　2俄媒遭拒入媒體自由會議

中國大疆無人機通過美國審核　測試15個月證明高安全性

兒童遊樂區「窗戶大開」！女嬰45M墜地亡　家屬控郵輪公司過失

9公斤胖貓人人嫌太兇　飼主感性爆料「深夜暖舉」萬人落淚

美經濟學大師柯文點名「貿易戰最大輸家」　台灣很難選邊站

川普自讚「環保有成」還創百萬工作機會：經濟強才能顧環境！

「我不是中國丐幫成員！！！」　墨爾本街友黃金切割求生存

蚯蚓嗎？杜特蒂控美「把菲律賓當誘餌」　美方應直接對中宣戰

「有條件」解禁！美商務部長：若不威脅國家安全　允准美企向華為供貨

情侶對鏡拍照…爸放大驚見「橘罐油」抖出女兒暗黑面　她羞認

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

林逸欣《離開地球表面》神改編　「鋼琴古箏小提琴狂換」超強！！

腦麻朋友吃力比出「加油手勢」 霸氣郭台銘秒哭...手帕猛擦淚

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

《朵拉與失落的黃金城》最新預告

「被天使吻過的嗓音」評審不給星！　小六女孩超耿直回應...她瞬間傻了XDD

投注近百億美元建新絲路橫跨歐亞　俄羅斯點頭動工　

媽走過罹癌恐慌…帶雙胞胎女兒「翹課衝藝術節」　遭校罰4千元

少女「抖內」知名網紅　砸錢換號碼　她後悔：從沒接過電話

美國男在奔牛節跑路還白拍 High過頭慘遭牛角刺穿脖子

夏威夷「大麻除罪化」持有3公克以下免坐牢　明年1月上路

南非美少女揪團共造夢想機　飛1.2萬公里抵達埃及

超詭異劫車！29歲女朝駕駛丟黑蛇　「連蛇帶車」開走

母豬腹中藏怪毛蛋　驚見罕見藥材「豬砂」值900萬

他花太多時間陪女友…遭15歲好兄弟斬首　76處傷口母痛哭

美客機「引擎風火輪狂轉」急迫降！碰一聲煙霧飄機艙　零件脫落嚇壞乘客

一次選舉影響不只4年是20年　郭台銘：籲選民理性決定台灣的未來

屏東典獄長簡文拱退休　葉漢潼接任爆出黑馬

不婚不生！她想搬外島「幻想房價低廉」　當地人急打臉…跟高雄差不多

84歲阿公尋「海陸第一梯」同袍！她暖PO結訓照找人　網秒歪樓：報名孫女婿

土博士偽造美國學歷扮洋博士　女當不成大學教師判刑又罰錢

史上最萌！全球唯一「卡娜赫拉的小動物」冰淇淋禮盒　COLD STONE限量開賣

外資匯入連升2日　新台幣今升值2.1分　以31.16元作收

「4不1打」提高防禦！騎車出遊必牢記　警學合作持續努力

紀錄片《二十二》票房破億　大陸導演遭「慰安婦」家屬討錢

吳蕚洋組白色聯盟　點名韓國瑜、柯文哲勿當政治跳蚤

國際熱門新聞

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

登喜馬拉雅山隊滅團　8人最後身..

少女失蹤成山崖腐屍　死前簡訊令..

7旬翁被控跑全馬作弊　陳屍河面

一張海灘夜景圖　引上萬網友崩潰

帶蛇劫車！　狂女拿牠猛砸駕駛

大媽插金屬吸管喝飲料　滑倒竟「..

悲慘弟上大學「老爸拒付學費」　..

缺四肢遭遺棄　她證明什麼都可做

繞過日本管制　韓企向台灣尋採購

陸批對台軍售　美：助台維持防衛..

無人敢碰！車諾比機械爪「一觸即..

老婆才提醒吃慢點　他倒地噎死

被病嬌正妹刺殺　牛郎復活：期待..

更多熱門

相關新聞

他陪女友太久　遭15歲好兄弟斬首

美國麻州現年18歲的少年博爾赫斯（Matthew Borges）3年前殺害好友，手段相當殘忍，導致受害者屍體沒有頭跟雙手，他9日被判處無期徒刑，必須等待30年才有資格申請假釋。法官克珊杰安（Helene Kazanjian）表示，這個判決很適當，不管如何，都無法挽回死者的性命。

美客機「引擎風火輪狂轉」急迫降

中國大疆無人機　通過美內政部審核

女嬰摔45M亡　家屬控郵輪公司過失

美國政府將豁免110項中國輸美產品25％關稅

讀者迴響

發燒話題

世大運 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

情侶同天生！見爸媽才發現是「雙胞胎姊弟」男友悲痛自殺

高中妹加油站打工：你老婆呢？一周後接駕駛電話傻住

男友被鎖門外！她遭好友性侵哭：不要

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！走光舊照瘋傳

客才裝冷氣就罵不冷　家電商一看超傻眼

警開6槍擊斃通緝犯不起訴　死者母哭訴

快訊／嘉義警擊斃槍擊要犯

在姑姑床上嘿咻14歲表妹　高壯軍人大戰12次

館長親口道歉吳宗憲！痛心認錯「我這種台灣賤畜」

韓粉集體霸凌18歲妹！她淚打「805字」反擊

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

台南警開6槍擊斃通緝犯　符合用槍時機獲不起訴

老闆娘攔車理論　慘被貨車輾過身亡

泫雅素顏曝光「嘴唇腫2倍」韓網：超明顯

郭芷嫣遭停飛　工會：和平協議恐中止

更多

最夯影音

更多

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面