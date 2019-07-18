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雷神最愛造訪的「人間淨土」！　雲林古坑一年落雷千次

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▲▼ 印度打雷,閃電。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣天氣溼熱，各處常受雷雨襲擊。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

台灣的天氣受季風影響，雖各地氣候不盡相同，但各處多容易遭逢雷雨襲擊。根據台電落雷情形的統計，雲林縣古坑鄉共計1006次，為落雷次數最高的鄉鎮，尤其住在地勢較高的居民，更受落雷所苦，因此也有許多民眾一聽到雷響，便趕緊把家中「插頭拔掉」，擔心家電又受影響。

據台電公布的數據，台灣落雷次數最高的鄉鎮為雲林縣古坑鄉，高達1006次之多，雲林縣地形較平坦，縣境約有9成面積為平原，不過整體地形東高西低，位在縣境東部的古坑鄉、斗六市、林內鄉以及荊桐鄉地勢則較高，其中古坑鄉、斗六市又為丘陵，落雷次數更在雲林縣內位居一二。

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▲落雷次數統計。（圖／翻攝自《台灣電力公司》）

▲落雷次數統計。（圖／翻攝自《台灣電力公司》）

中央氣象局在網站提到，「正電荷在雲的上端，而負電荷則在下方吸引著地上的正電荷。」當兩極電荷所形成的電壓大到可以衝破絕緣的空氣時，閃電便會發生，而閃電的迴擊電流，有一個電力核心，周圍有一圈像管子的熱空氣將其包圍，此時熱空氣便會發光、膨脹、爆炸，也就是「雷」。一場雷雨所釋放的能量，遠比一顆原子彈所產生的能量要高，所以才會有雷擊事故的發生。

經《ETtoday新聞雲》採訪，雲林縣古坑鄉長沈勝騰表示，由公所管轄的部分，像是村里間監視器、路燈及廣播系統等都因雷擊損壞，導致這些設備無法正常運作。而古坑鄉正是因為地勢較高的緣故，所以雷神、閃電俠都愛來造訪這片「人間淨土」，也屢屢造成電器、設備受損。

古坑鄉也因為位居雷神、閃電俠最愛造訪鄉鎮第一名，因此更有許多民眾只要聽到雷響，便馬上反射動作，將電器插頭都拔除。中央氣象局也提醒，「金屬和潮溼物體最容易導電，所以打雷時不可接近電線、自來水管、銅器、鐵器等易導電的東西。」高處也可以裝設避雷針，以避免雷擊、放電時所造成的傷害。

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關鍵字：雷擊,雲林,古坑,插頭,閃電

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