20秒內爆閃5次　閃電擊中遊艇桅桿下秒起火燃燒

▲ 哥倫比亞遊艇俱樂部。(圖/翻攝自Google Maps)

實習記者陳威翰/綜合外電報導

一艘停泊在港灣的船能出什麼事?美國麻塞諸塞州(Massachusetts)5日時就發生了一起閃電擊中遊艇桅桿的事情。這段影片在網路上迅速流傳,網友直呼,「大自然的威力太驚人」。

Wait for it..... This #lightning strike ⚡️ hit a boat at the Columbia Yacht Club in Boston, Massachusetts on Saturday! Video Credit: Harry Minucci #MAwx pic.twitter.com/JekpFfZ1o9

影片一開始看似並無異常,幾艘船也綁在岸邊隨著海浪漂浮著,但突然一道閃電落在其中一艘船上,並發出巨響。在遭到雷擊之後,這艘船隨即起火,而且零件散落四處,所幸當時船上沒有人,並未造成傷亡。從影片就感受到當時雷擊的震撼,也可以聽到一旁目擊者的驚呼。

這場雷雨大約於當地時間晚上9點45分時結束,帶來大約1至1.5英吋(約為2.5公分至 3.8公分)的雨量,並造成數條高速公路因為淹水而關閉。氣象局提醒,在聽到打雷聲時,最好的方式就是待在室內,以免遭受波及。

This video from Boston is a great example of why we say "When Thunder Roars, Go Indoors!" https://t.co/kLU5KgHBsv