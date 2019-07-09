20秒內爆閃5次　閃電擊中遊艇桅桿下秒起火燃燒

▲ 哥倫比亞遊艇俱樂部。（圖／翻攝自Google Maps）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

一艘停泊在港灣的船能出什麼事？美國麻塞諸塞州（Massachusetts）5日時就發生了一起閃電擊中遊艇桅桿的事情。這段影片在網路上迅速流傳，網友直呼，「大自然的威力太驚人」。

Wait for it.....



This #lightning strike ⚡️ hit a boat at the Columbia Yacht Club in Boston, Massachusetts on Saturday!



Video Credit: Harry Minucci#MAwx pic.twitter.com/JekpFfZ1o9 — WeatherNation (@WeatherNation) 2019年7月7日

影片一開始看似並無異常，幾艘船也綁在岸邊隨著海浪漂浮著，但突然一道閃電落在其中一艘船上，並發出巨響。在遭到雷擊之後，這艘船隨即起火，而且零件散落四處，所幸當時船上沒有人，並未造成傷亡。從影片就感受到當時雷擊的震撼，也可以聽到一旁目擊者的驚呼。

這場雷雨大約於當地時間晚上9點45分時結束，帶來大約1至1.5英吋（約為2.5公分至 3.8公分）的雨量，並造成數條高速公路因為淹水而關閉。氣象局提醒，在聽到打雷聲時，最好的方式就是待在室內，以免遭受波及。