每年逾萬婦女罹乳癌　乳癌防治基金會、台大醫攜手共同防癌

▲婦女定期接受乳房篩檢來關心自己乳房的健康 。（圖／記者傅誠攝）

記者傅誠／雲林報導

乳癌為我國婦女發生率第1位之癌症，發生高峰約在45-69歲之間，約為每十萬名婦女中就有188人至194人罹癌，為擴大乳癌防治能量，雲林縣政府和財團法人乳癌防治基金會及台大醫院雲林分院攜手合作，簽署合作意向書，宣示共同防治乳癌。

近年來隨著國人飲食及生活型態改變等因素，癌症發生率已不斷攀升，每年有逾萬位婦女罹患乳癌，逾2,000名婦女死於乳癌，相當於每天約31位婦女被診斷罹患乳癌。預防乳癌，除了從生活形態上盡可能降低自身風險以外，定期檢查是一定不可少的，較為普及的乳房檢查有乳房攝影和乳房超音波檢查，建議婦女定期接受乳房篩檢來關心自己乳房的健康。

雲林分院腫瘤醫學部魯維丞副主任表示，研究顯示，越來越多台灣女性於停經前罹患乳癌，且年輕化趨勢加速，乳癌發生高峰約在45-69歲之間，目前國健署補助45歲至69歲女性，每兩年做一次乳房攝影檢查；若二等親內有乳癌的家族史，則提早到四十歲開始，年輕女性因為乳房大多比較緻密，適用乳房超音波檢查，建議可以從三十歲開始，每年定期專科醫師檢查。

雲林縣衛生局將在7月27日於四湖鄉公所舉辦大型篩檢活動，現場除乳房超音波檢查外，並提供免費骨密度、肌耐力、握力三項測試及免費四癌篩檢，歡迎民眾邀請親朋好友一起前來共襄盛舉。