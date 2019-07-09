聽到轟隆隆就快跑回家....4年被雷擊中3次！　苗栗男無奈

▲4年雷擊中3次，真的非常「幸運」。（圖／東森新聞，下同）



地方中心／苗栗報導

苗栗縣公館鄉一名劉先生的住家4年內就被雷擊中3次，造成換了3台，也因此每次只要聽到雷聲轟隆隆，就會趕快跑回家把電器插頭全部拔掉，後續裝設避雷設施，情況才慢慢改善。

根據統計被雷擊中的機率只有萬分之一，機率算是非常低的，沒想到劉先生的2樓高磚造老房子4年來就被擊中3次。他無奈表示，每次聽到打雷聲就會趕快拔掉電視插頭，不然電視又要修理、重新買一台了；直到裝了防突波裝置，以及附近蓋起幾棟有避雷針高樓，情況才沒再發生。

▲劉先生非常無奈。



而夏季熱對流旺盛，目前到9月常有雷雨天氣，氣象局指出，2018年台灣落地雷擊次數，多達一百萬次，有逐年增加的情形，易有雷擊傷亡事件；專家也警告，現在大樓很多都裝有避雷針，卻沒定期檢查，相當危險。

氣象局預報員徐仲毅表示，以2018年來講，落雷次數大概100萬次左右，好發的區域上來說，以中央山脈以西，都是台灣地區落雷好發區域，如果以縣市來看的話，以嘉義縣嘉義市為最高。

專家提醒，民眾若遇到打雷狀況，要躲在乾燥地方，往低處走，也盡量少用電器，以免受到雷公波及。

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