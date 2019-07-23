雲林縣府認定李佳芬農舍違建　「迴廊＆後側增建」一個月內必須改善

▲李佳芬農舍，雲縣府認1到2樓迴廊及後側增建。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬農舍違章爭議，23日有了最新進展，雲林縣政府建設處上午已經收到古坑鄉公所的查報資料，處長李俊興指出，農舍1樓及2樓迴廊與後方有增建，與使用執照不符合，已經函文給李佳芬，限期一個月內改善，若無法恢復成原狀就會依法拆除。

古坑鄉公所19日到李佳芬位在雲林縣古坑鄉田心段的農舍會勘，丈量是針對建築面積長、寬、高進行測量，比照主建物現況和當時使用執照的竣工圖之間的差異，丈量結果發現使用執照的竣工圖，與主建物現況、二樓迴廊等處有差異，也於22日下午送縣府建設處及函文所有權人。

▲李佳芬農舍涉違建自行拆除部分建築。

至於該塊土地為非都市計劃內土地，11日農業處初步勘查時，認定「農地未農用」，也行文必須在1個月內改善，如果農用面積未達規定90%，將請地政處依違反區域計畫法將裁罰新台幣6萬元到30萬元。

李俊興說，農舍1樓及2樓迴廊與後方有增建，與使用執照不符合，李佳芬目前已委託建築師處理，如果有增建就拆除，一切依法辦理，希望農舍涉及違建部分，於8月23日前可以完成。

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