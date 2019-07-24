這部紀錄片讓雲林縣長看到更多責任感

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

雲林縣張麗善縣長及縣府團隊日前受慈濟之邀，前往中華影城觀賞慈濟包場的《如常》電影，這部有愛、有淚的紀錄片，不僅讓張麗善縣長對弱勢家庭的協助更充滿責任感，電影中為家計差點中斷求學的少女，在慈濟人協助下終於能就讀護理學校，讓張麗善縣長回想自己求學時的志願，也因家庭在人生十字路口徘徊…。

目前正上映的《如常》是一部敘述台東縣許多弱勢家庭的故事，其中，有幾位認真上進的孩子儘管品學兼優，卻因家庭遭受變故、或家計不允許，而被迫中斷。因慈濟對家庭生活補貼與助學，以及長期的陪伴，甚至協助小孩跟長輩溝通就學意願，這段漫長的道路，都是慈濟志工長年的如常陪伴。

斗六慈濟醫院簡瑞騰院長邀約斗六慈濟醫院同仁與家屬前來觀賞，簡瑞騰院長表示，之前看過後，覺得這是一部不分年齡層、可以啟發很多人愛心的紀錄片。「雖然是一部紀錄片，但這是真人故事，是有教育性的電影！」

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雲林縣張麗善縣長觀賞後，感動落淚，指出自己身為雲林縣大家長的責任，對於有些孩子的父母離異、或失親變成孤兒的孩子，「我是他們的代理媽媽，我常想，如果生命能重新來過，孩子一定希望有個圓滿的家庭，但每個人的環境背景不同，在這情況下要想辦法來如何彌補他們！」

張麗善縣長心有所感表示，所有的生老病死都是在一瞬間，影片中有聽到一句「生命的長短沒辦法決定，但是生命的深度或寬度，是自己可以決定。」電影中，慈濟志工載著阿嬤帶著孫子去讀護理學校，讓張麗善道出自己鮮少為人知的故事。

原來張麗善縣長6歲時，父親因故不良於行、需終身坐輪椅，母親要照顧父親、長期慢性病痛的阿嬤，以及小孩子們。在這樣環境成長的張麗善縣長言及選填志願時：「因家裡有很多人需要照顧，我覺得去讀護校很好，不只可以照顧大家，我還可以賺錢，也可做功德，一舉數得，所以我選讀護理學校。」

看到慈濟人長期陪著受苦的人，張麗善心裡很感動，更表示曾去海外考察，該國發生森林火災，當時大火讓當地政府救援不及，但是台灣駐外大使透過慈濟人幫助，為當地農民解決吃的問題。

張麗善表示，慈濟的陪伴讓他很感動，除了海內外救災，慈濟人為了讓血癌病患的生命能夠延續，在骨髓移植做了很多努力，「陪伴」這二字，寫起來很簡單，但是要做起來不容易。

雲林縣很多獨居長者、弱勢家庭，也需要「陪伴」，張麗善提及縣府團隊為弱勢家庭目前與將要推動的社福政策，張縣長表示：「我阿嬤提醒，我身在公部門好修行。所以要讓鄉親得到照顧、得到幸福，讓這偏鄉、窮鄉的縣民，大家能感受到知足，這就是我想要做的。」

《如常》雖是一部短短70幾分鐘的紀錄片，卻是一部許多人用生命寫下的足跡。