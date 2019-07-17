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「雨水怪」丹娜絲狂襲呂宋島　菲氣象局「路徑再東修」台灣擦邊球！

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▲▼菲律賓氣象預測丹娜絲將往東。（圖／翻攝自GMA NEWS）

▲菲律賓氣象預測丹娜絲將往東。（圖／翻攝自GMA NEWS）

 國際中心／綜合報導

輕颱丹娜絲（DANAS）持續逼近台灣，台灣、菲律賓、日本、美國等氣象局密切關注，其中首當其衝的菲律賓隨著丹娜絲接近，陸續做出相關的路徑預測，比起前幾小時的「一路從菲律賓北上至台灣」有籠罩的可能，如今菲媒再將颱風路徑東修。

根據菲律賓媒體《GMA NEWS》報導，丹娜絲約以每小時17公里的速度前進，並且在17日下午靠近菲律賓呂宋島帶來相當大的雨勢，原先日本、菲律賓認為丹娜絲在擦過呂宋島後，將一路朝台灣方向前進，最終會籠罩灣，如今將預計路線再往東修。

依照《AccuWeatheer》所預測的路徑來看，丹娜斯將會為菲律賓造成豪大雨，並且不一定會削弱其帶的雨勢，加上路徑東修，颱風結構不完全在觸陸後遭到破壞，反而會吸收海上水氣，帶來不停歇的豪大雨，最後將在本周末繼續逐漸北上至日本。

結合台灣中央氣象局預估，丹娜絲今晚可能將結合東邊雲系，登陸機率確實大大減低，甚至暴風圈也不會接觸陸地，但在菲律賓溪邊仍有熱帶型低氣壓生成。目前北北基已宣布明日正常上班上課。

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關鍵字：颱風,丹娜絲,菲律賓,台灣,DANAS

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