丹娜絲路徑東修「屏東解除陸警」　後方低壓接力...周四、五雨這樣下

▲丹娜絲颱風路徑東修，對台灣影響程度降低。（圖／翻攝自天氣風險）

記者賴文萱／台北報導

丹娜絲過去路徑偏北移動，對屏東威脅降低，氣象局暫解除屏東地區的陸上颱風警報，未來移動路徑主要以通過東部近海機率高，並有大幅往東修正的機率。未來3小時，丹娜絲可能持續北上遠離台灣，本島陸地不一定會進入陸警範圍，氣象局表示，若路徑持續偏北，不排除20:30提前解除陸警。

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▲隨著丹娜絲颱風往北移動，氣象局解除屏東地區的陸警。（圖／中央氣象局）

氣象局技正黃椿喜表示，丹娜絲高低層結構分離，低層環流在前一段時間跟東邊雲系有合併過程，未來3小時後，可能會再往東調整，本島陸地不一定會進入陸警範圍。隨著颱風北移，因為對屏東威脅降低，氣象局也暫解除屏東陸警。

不過，菲律賓西側的低壓帶中已有低壓發展，未來1~2天之內有可能增強成熱帶性低氣壓，預計周四晚到周五，將替中南部地區帶來顯著降雨。

▲丹娜絲颱風影響，周四下雨熱區以東半部、南部地區為主。（圖／中央氣象局）

在未來降雨部份，由於丹娜絲移動速度增快，造成的降雨量會比原先預計還少一些，周四受到丹娜絲颱風及外圍雲系影響，白天降雨熱區主要為東半部、南部地區，不排除有局部大雨發生，中部以北則有短暫陣雨，山區要留意午後雷陣雨發生。

周四晚至周五，丹娜絲遠離影響減弱，但緊接著菲律賓西邊低壓接力，逐漸接近台灣海峽南部，中南部、台東地區屆時要注意較大雨勢，不排除有大雨或豪雨發生，其他地區仍會有短暫陣雨。

到了周六，丹娜絲颱風、菲律賓西邊低壓都遠離後，降雨將隨時間開始緩和，但南部仍要注意局部大雨發生，其他地區則要留意局部短暫陣雨。周日開始，回歸到西南風環境，除中南部、台東會有局部短暫陣雨，其他地區則恢復多雲到晴、留意午後雷陣雨的狀況。

▲丹娜絲颱風風雨預報。（圖／中央氣象局）

天氣風險公司則分析，經過了一整天的大低壓帶混戰，情勢已逐漸明朗：丹娜絲颱風路徑向東調整，對台灣影響大幅減輕。接下來要密切留意的，是菲律賓西方這顆91W熱帶擾動，可能有進一步發展的機會。預報這顆擾動在周五、六將逐漸向北進入台灣海峽，若依此路徑，中南部山區仍可能出現大量降雨。

為什麼丹娜絲路徑會大幅向東調整，天氣風險解釋，由於丹娜絲颱風的環流非常薄弱，颱風東側的90W熱帶擾動，「成功」的牽引了颱風位置向東調整，預報路徑也連帶改變。

未來，巴士海峽、台灣東部與北部海面的海上颱風警報仍持續發布，沿海留意長浪，北部沿海也有較強陣風。受低壓帶水氣影響，明天台灣各地有短暫陣雨、山區有明顯的午後雷陣雨。

至於91W熱帶擾動是有發展機會，但不確定性大，天氣風險表示，趨勢上在周五後會北上接近台灣海峽，周六通過海峽往福建陸地。路徑會隨著它的發展趨勢而有變化，需要密切觀察。