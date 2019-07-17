上任半年首遇颱風！林佳龍連趕2場「桃機看完換公路總局」





▲交通部長林佳龍今午前往公路總局聽取風災應變整備。（圖／記者胡順惠攝，下同）

記者胡順惠／台北報導、攝影

中央氣象局今（17）日上午11時30分已針對「丹娜絲」颱風發布陸上警報。交通部長林佳龍上任半年以來首遇颱風，防汛工作也是外界對他的整體檢視，下午，林佳龍趕場到桃園機場視察，緊接著又趕回台北公路總局聽取風災應變簡報與整備情形，感覺得出來一刻也不敢鬆懈。

林佳龍結束桃園機場視察工作後，連忙趕車回位於萬華的公路總局坐鎮，認真聽取風災應變簡報與整備情形，也給出4點建議，中途毫無休息。公路總局組長陳松堂表示，這次颱風來襲主要是東部、東南部及東北部，山區有7條路段可能有坍方落石的危險；沿海地區則有2路段可能淹水。

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▲公路總局風災應變整備報告。

陳松堂指出，山區7條警戒路段包含台8、9、11、台17甲、台23、台24、台29，有坍方落石的危險，在相關重要路段有佈署救災人力機制；沿海地區台17、台26，可能會淹水，易淹水路段都有配置抽水機，緊急時會做抽水動作，道路能讓用路人行駛，東部有一些浪起的部分，有替代道路，行人颱風期間應盡量避開，如果一定要進去要注意警戒與自身安全。

林佳龍聽取完簡報後表示，輕颱中央氣象局今天11時30分已經發布陸上警報，針對台東恆春半島跟屏東地區，後續還會整個北上，影響區域還會擴大，請公總持續掌握天氣動態，並督促所屬應變人員加強下列準備應變的措施，並落實辦理。





▲防災應變備戰「丹娜絲」颱風。

林佳龍提醒，請公路總局及所屬單位持續監控颱風動態，並與各防災單位保持密切聯繫，務必備妥相關搶救災的資源，跟加強橫向溝通，以加強應變。他說，需警戒路段有台8縣、縱橫公路、台9線蘇花公路、南迴公路、台11縣人定勝天路段、台11甲線台11甲線光豐公路、台20線南橫公路、台23線東富公路、台24線霧台公路等8條路段，督促所屬單位提早整備，做好應變處置、管制。

另外，他還說，多利用多元管道告知用路人小心駕駛上述路段，密切注意警戒訊息，預先規劃行程，最後，感謝防災人員辛勞，在颱風期間駐點巡視，務必注意自身工作安全。

▲交通部長林佳龍上任半年以來首遇颱風。