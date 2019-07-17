快訊／丹娜絲估合體「東邊雲系」路徑再東修　分身低壓挾豪雨襲南部

記者賴文萱／台北報導

輕颱丹娜絲持續逼近台灣，但最新動態又有大幅變化，氣象局指出，未來丹娜絲今晚可能會「合體」東邊雲系，未來路徑可能會再往東做更大修正，除颱風中心登陸機率大降，連暴風圈也可能不會接觸陸地。不過，菲律賓西邊的低壓持續有發展跡象，明天可能增強成熱帶性低氣壓，未來若往西移動北上，將為南部地區帶來可觀降雨。

▲丹娜絲颱風若與東邊雲系合體，未來移動路徑再北修。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇FB粉絲專頁）

氣象局技正黃椿喜表示，丹娜絲颱風由於高低層分離，今天內主體有跟東邊雲系合併的趨勢，若合併的話，未來就會由東邊雲系主導，路徑有機會往東做更大修正，除了登陸機率明顯降低，不排除暴風圈也不會觸陸，預計晚間路徑會就會更明朗。

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▲丹娜絲颱風未來估會合體東邊雲系，路徑將會往東大幅修正。（圖／中央氣象局）

因東邊雲系離台灣較遠，若合體後，丹娜絲也會離台更遠，影響程度有可能降低許多，不過仍需要時間觀察。但周四東半部及屏東、恆春半島仍要留意大雨發生。

在未來降雨部份，由於丹娜絲移動速度增快，造成的降雨量會比原先預計還少一些，周四受到丹娜絲颱風及外圍雲系影響，白天降雨熱區主要為東半部、南部地區，不排除有局部大雨發生，中部以北則有短暫陣雨，山區要留意午後雷陣雨發生。

▲丹娜絲颱風逼近，周四降雨熱區以東半部、南部為主。（圖／中央氣象局）

周四晚至週五，丹娜絲遠離影響減弱，但緊接著菲律賓西邊低壓接力，逐漸接近台灣海峽南部，中南部、台東地區屆時要注意較大雨勢，不排除有大雨或豪雨發生，其他地區仍會有短暫陣雨。

到了周六，丹娜絲颱風、菲律賓西邊低壓都遠離後，降雨將隨時間開始緩和，但南部仍要注意局部大雨發生，其他地區則要留意局部短暫陣雨。周日開始，回歸到西南風環境，除中南部、台東會有局部短暫陣雨，其他地區則恢復多雲到晴、留意午後雷陣雨的狀況。

▲丹娜絲颱風、菲律賓西邊低壓接力影響，降雨熱區從東部、南部，陸續擴大至東部、中南部。（圖／中央氣象局）

天氣職人吳聖宇則分析，丹娜絲的環流中心過去一段時間有逐漸跟東邊的90W互相靠近的趨勢，未來可能會合併，並且通過台灣以東海域繼續北上，整個路徑應該會離台灣陸地較遠一些。

至於南海的低壓變數仍大，結構仍在發展，不是很穩定，垂直風切也比較大，能發展到什麼程度有待觀察。大趨勢應該還是會北上往台灣海峽南部到福建沿海一帶靠近機會較高。

明天（18日）基本上仍是在丹娜絲的影響下，各地預報仍是有陣雨天氣，颱風離陸地遠近將影響降雨的程度。後天周五（19日）到周六（20日）的天氣就要看南海這個系統的移動，如果北上帶來較強的西南風，仍要特別注意中南部可能出現較大雨勢的可能性。